Neem deel aan Jeanne Panne verbeeldt

In het kader van In de ban van Jeanne Panne organiseert het Jeanne Panne Heksencomité in De Panne een kunstwedstrijd.

Deelnemers maken een tekening, ets, schilderij, collage of beeld met Nieuwpoort of de hekserij als onderwerp. De kunstwerken worden van maandag 3 tot en met zondag 16 juli tentoongesteld in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De jury beslist wie de geldprijs krijgt voor de eerste, tweede en derde plaats. Het publiek kan tot en met zaterdag 8 juli om 11 uur meestemmen over de winnaar van een afzonderlijke publieksprijs. Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme of bij Erwin Pelgrim, Marktstraat 12 (enkel op dinsdag en woensdag of zaterdagnamiddag). Ingevulde formulieren dienen ten laatste op zaterdag 15 april om 17 uur afgegeven worden bij Huis Pelgrim of mail je naar pelgrim.e@gmail.com. Je inschrijving omvat een beschrijving en eerste ontwerp van het kunstwerk. Uit deze inschrijvingen wordt door de jury de definitieve deelnemende selectie van 40 werken gemaakt. (PG/foto IV)