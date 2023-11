Neefjes eren overleden ‘† Nonkel Herwig’ op evenementen: “De dood moet niet altijd triestig zijn”

Met Allerzielen – en bij uitbreiding Halloween en Allerheiligen – worden de overledenen herdacht. Voor de mannen van de ‘rondreizende koffietafel’ † Nonkel Herwig is haast elke dag een dag van bezinning. Vorig jaar verloren ze hun nonkel en sindsdien eren ze die op verschillende evenementen. Wij spraken met Arne ‘Snips’ Vercamer, Lorenzo ‘Lorre’ De Koninck en Iebe Vandewalle over † Nonkel Herwig.

Op 18 juni 2022 overleed Herwig Lavie nadat hij zich verslikte op restaurant. Zijn kroost besloot om niet bij de pakken te blijven zitten en richtte het collectief genaamd ‘† Nonkel Herwig’ op, een groep van zo’n acht personen die op allerhande evenementen een rondreizende koffietafel organiseert ter ere van hun nonkel zaliger. Op het bidprentje dat op de evenementen wordt uitgedeeld lezen we het volgende: ‘Deze kennisgeving geldt als een uitnodiging tot de rondreizende koffietafel, waar we samen kunnen genieten van de platen en avonturen van † Nonkel Herwig.’ De dood als feest? Dat is het plan van † Nonkel Herwig. Maak kennis met Arne ‘Snips’ Vercamer, Lorenzo ‘Lorre’ De Koninck en Iebe Vandewalle, een deel van † Nonkel Herwig.

† Nonkel Herwig lijkt een feest, maar is het eigenlijk niet. Hoe zouden jullie uitleggen wat † Nonkel Herwig doet aan iemand die er niets van afweet?

Snips: “We verloren onze nonkel Herwig vorig jaar in juni. Met het collectief willen we eigenlijk gewoon zijn herinnering levendig houden. We draaien zijn oude vinylplaten, halen herinneringen aan hem op en serveren zijn lievelingsdrank. Je kan ons voor eender welk evenement inhuren. De enige regel is dat we weigeren om op een podium te staan. We zijn immers gelijk aan het publiek en nemen hen vooral mee in wat we doen.”

Wat doen jullie elk individueel dan op zo’n evenement?

Vandewalle: “Elke show is eigenlijk anders. We zijn met zeven à acht in totaal en wonen allemaal op een boogscheut van elkaar, hier rond de Koningstraat. Niet iedereen kan altijd, maar er zijn wel min of meer vaste rollen. Ik ben bijvoorbeeld altijd een van de twee DJ’s. We draaien alles op vinyl.”

Lorre: “Ik sta echt in het publiek en deel in het begin de rouwkaartjes uit. Daarbij vertel ik normaal gezien wat verhalen over Herwig, zodat de mensen die hem niet kenden al kunnen ontdekken wat voor een persoon hij was. Ik bedank ook iedereen om te komen naar de koffietafel en spoor hen op het einde wat aan om te dansen.”

Snips: “Ik ben MC (iemand die het publiek opzweept, red.) en sta aan de micro. Het is echt wel onze bedoeling dat iedereen danst.”

Is dit ook op een andere manier met de dood omgaan? Jullie zijn jullie nonkel kwijt, maar eren hem wel door er een feest van te maken, in zekere zin.

Vandewalle: “Ja, dat klopt. Het is niet dat we een statement willen maken, maar we vinden toch dat de dood niet altijd triestig moet zijn.”

Lorre: “Ja, het is eigenlijk wat absurd, hé. De mensen zien ons toekomen met een kist en andere attributen. We beginnen nog rustig met een begroeting, maar het eindigt wel meestal in een feest.”

Snips: “Het ligt gevoelig, maar we merken dat de mensen er wel klaar voor zijn dat we de dood, wat een groot taboe is, luchtig maken op onze eigen manier. We brengen eigenlijk het verhaal dat elke koffietafel heeft. Wat doe je op een koffietafel? Je komt toe, drinkt vier glazen rode wijn, drie Irish coffees tot je dronken bent en daarna begint iedereen te lachen en is het plezant.”

Vandewalle: “De verhalen over de persoon die gestorven is, komen altijd terug op zo’n koffietafel. Weet je nog die ene keer dat we dat deden? Al die verhalen komen naar boven en met † Nonkel Herwig merken we dat ook als we ergens langsgaan. Het is een andere manier van omgaan met de dood.”

Wat is het hoogtepunt tot nu toe?

Lorre: “We hebben ondertussen al elk evenement in Menen, Lauwe en Rekkem gedaan en ze waren allemaal leuk. Vooraf hadden we tegen elkaar gezegd dat Dranouter Festival onze droom was en deze zomer stonden we op het festival. We traden zelfs twee keer op.”

Wat is jullie absolute droom?

Snips: “Ik denk dat we, als we nog een jaar doordoen, gevraagd zullen worden voor Kamping Kitsch Club 2024 in Kortrijk, maar ik weet niet of we dat zouden doen. We werken immers rond een serieus onderwerp en daar zouden ze enkel lachen met ons.”

Vandewalle: “Ons doel voor het komend jaar is om buiten de provincie te breken. Tot nu toe deden we altijd shows in West-Vlaanderen.”

Snips: “Onze volgende droom is k Pukkelpop. Chokri (Mahassine, organisator Pukkelpop, red.), als je dit dus leest, mail ons!”

Je hoeft echter niet Chokri Mahassine te zijn om † Nonkel Herwig vast te leggen voor uw evenement. Interesse? Stuur een mail naar Nonkelherwig@gmail.com.