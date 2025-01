Naturisten op bezoek bij Body Worlds in Brugge: “Hun levende, naakte lichamen naast die van de plastinaten, spreekt hen enorm aan”

Zaterdagavond kwam een vijftigtal naturisten via de organisatie Naked Freedom op bezoek bij de expo Body Worlds in Oud Sint-Jan in Brugge. Deze tentoonstelling toont een unieke collectie geplastineerde, echte menselijke lichamen. “Het idee van hun levende, naakte lichamen naast die van de plastinaten, spreekt hen enorm aan”, zegt Geertrui Quaghebeur van Oud Sint-Jan.

Opmerkelijk bezoek zaterdagavond op de site Oud Sint-Jan in Brugge. De expo Body Worlds kreeg het bezoek van een vijftigtal naturisten en dit via de organisatie Naked Freedom. “Deze organisatie had ons gecontacteerd met de vraag of hun leden en sympathisanten in groep een bezoek konden brengen aan deze tentoonstelling”, zegt Geertrui Quaghebeur, commercieel manager van site Oud Sint-Jan. “Het idee van hun levende, naakte lichamen naast die van de plastinaten, spreekt hen enorm aan.”

Unieke collectie

De tentoonstelling toont een unieke collectie geplastineerde, echte menselijke lichamen. Bedoeling van de expo is een breed publiek informeren over de verschillende aspecten van het menselijk lichaam. Van de functies en ontwikkeling van het lichaam tot de invloed van ziektes en bepaalde levensstijlen. In Brugge bezocht de tentoonstelling, die deel uitmaakt van de collectie wereldwijd rondreizende Body Worlds tentoonstellingen, ondertussen al 100.000 bezoekers.

De getoonde lichamen blijven bewaard door plastinatie, een conservatieproces uitgevonden door wetenschapper en anatoom dr. Gunther von Hagens.

Bevrijdend

Onder de naakte bezoekers was ook Herman Kerremans uit Antwerpen. “Ik had in Anderlecht ook al eens een gelijkaardige tentoonstelling gezien, maar toen kon ik er niet naakt rond lopen”, zegt Herman. “Via de nieuwsbrief van Naked Freedom had ik vernomen dat er een mogelijkheid was om deze expo in Brugge naakt te bezoeken en daar heb ik dus gebruik van gemaakt. Naakt lopen voelt sowieso bevrijdend. Maar de combinatie hier met deze geplastineerde lichamen maakt het nog eens extra speciaal. Zij zijn eigenlijk nog iets meer naakt dan wij, want je ziet ze tot op de pezen en spieren… (lacht).”