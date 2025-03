Naast zeeklassen nu ook plaats voor teambuildings bij Horizon Educatief in Oostende: “We focussen op het garnaalkruien”

De lokalen bij Horizon Educatief werden grondig vernieuwd. Daardoor kunnen scholen en groepen nog beter ontvangen worden voor het garnaalkruien. “We richten ons voortaan ook naar bedrijven en organisaties voor teambuildings”, zegt voorzitter Peter Heck.

Met een tiental workshops gericht op natuur- en milieueducatie is Horizon Educatief al 30 jaar actief voor groepen en scholen. Op Duin en Zee hebben ze een ideale uitvalsbasis.

Voorzitter Peter Heck : “We organiseren zeeklassen voor kinderen en teambuildings voor groepen volwassenen. Het merendeel van onze 1.000 sessies per jaar zijn voor jongeren. Maar we willen verder kijken dan die doelgroep. Op vraag van Toerisme Vlaanderen en Toerisme Oostende willen ons doelpubliek verruimen door het aanbieden van teambuildings.”

Als men bedrijven wil aantrekken dan moet dat in goede omstandigheden gebeuren en onder de noemer ‘Beleef de Noordzeegarnaal’ werden de lokalen op Duin en Zee vernieuwd.

Grotere groepen

“We focussen op het garnaalkruien waarbij we met groepen naar de zee trekken. Ons paradepaardje is een sleepnet van 8 meter. Uiteraard zijn er ook kleinere netten en zelfs schepnetjes”, luidt het.

Er kwamen nieuwe waadpakken, een omkleedruimte, aangepast sanitair, de lokalen werden vernieuwd en kregen luchtzuivering. Er kan ook gebruik gemaakt worden van multimedia.

“Om de vangst nadien te koken hebben we twee mobiele kookunits”, zegt Peter Heck. “Er kan slechts 1 keer per dag gekruid worden, van twee uur voor tot twee uur na laag water. Door de nieuwe investering kunnen we voortaan met twee groepen tegelijk aan de slag.”

De teambuildings zijn aangepast voor bedrijven: er is een alternatieve wandeling voor wie niet wil kruien en er is een ‘après krui’.

“We zijn de enige plaats aan de kust waar je met een net van 8 meter kan kruien met 10 tot 25 personen.” Schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeyn (N-VA): “Dit project werd nog opgestart onder het vorige stadsbestuur en nu gefinaliseerd. Toerisme Vlaanderen betaalde 140.000 euro en de stad investeerde 110.000 euro.”