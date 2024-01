“Naam maken en verder groeien”: Gravity Dance Studio brengt Mysterious Nights op podium casino

Gravity Dance Studio, de dansschool die in 2022 door Xira Geeraerts werd opgericht, brengt op 3 februari voor het eerst een groots, avondvullend spektakel in het Knokse casino op het podium. “Niet evident als nog jonge dansschool, maar hiermee willen we echt naam maken”, zegt Xira.

Met een groots opgezette en avondvullende show in het casino van Knokke, met zelfs een afterparty tot in de vroege uurtjes, wil Gravity Dance Studio zich nog sterker op de kaart zetten. De dansschool werd in juli 2022 opgericht door Xira Geeraerts (30), met ondersteuning van haar ouders. De lessen worden gegeven in het sportcentrum Laguna “Wij zijn afkomstig van Aalst. Daar volgde ik al op jonge leeftijd lessen in een dansschool en al vlug raakte in het showbizzmilieu terecht. Ik mocht op het podium dansen bij artiesten als Frans Bauer en De Romeo’s”, vertelt Xira. “Toen ik met mijn ouders naar de kust verhuisde, merkte ik dat hier niet echt een dansschool was waar een breed en ook commercieel aanbod werd aangeboden. Ik kwam wel in contact met Charona van Charona’s Dancecrew hier in Knokke-Heist. Zij wilde haar dansschool stopzetten en samen met mijn ouders heb ik de stap gewaagd om die over te nemen”, blikt Xira terug.

Gala-avond

En of het een succes was. Na het eerste seizoen telde de dansschool al zo’n tachtig leden en nog een seizoen verder zijn dat er al zo’n honderdtwintig. Xira, die zelf ook nog les geeft en danst, werkt samen met een zestal gediplomeerde dansleraars en leraressen. Daarbij zorgt Xira steeds voor een aantal workshops en ook twee grote dansvoorstellingen. “Ons grootste evenement tot nu toe is Mysterious Nights, dat we op 3 februari opvoeren in het casino van Knokke en dat nu al uitverkocht is”, zegt Xira. “Het is een echte gala-avond waarbij de mensen al feestelijk onthaald worden en plaats nemen aan tafels waar ze kunnen genieten van drankjes en fingerfood. De show bestaat uit drie delen: eerst een revueshow met onder meer Maarten Cox, die bekend is van Het Witte Paard, dan een show met een dragqueen en ten slotte een optreden van Garry Hagger. Een show op zo’n locatie is voor ons als jonge dansschool niet evident, maar hiermee willen we echt naam maken en nog verder groeien.”

Meer info: www.facebook.com/gravitydancestudio.be.