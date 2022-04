Na de corona-ellende eindelijk weer leven in Zomerloos: “Opnieuw spelen voor volle zaal”

Nu de coronacrisis stilaan gaat liggen, komt er weer vaart in de programmatie van het Gistelse cultuurcentrum Zomerloos. Deze week al hervatten de filmvoorstellingen voor jong en oud, later staan nog tal van interessante voorstellingen gepland. “Dit doet deugd voor cultuurliefhebbers van Gistel en ver daarbuiten”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Afgelopen dinsdag daagden al meer dan honderd kijkers op voor de filmvoorstellingen van animatieprent Encanto – onlangs nog winnaar van een Oscar – en het drama The Father. Opwarmertjes voor later deze maand. De leerlingen van de lokale afdeling van het Conservatorium aan Zee brengen op zondag 24 april om 11 uur de voorstelling Tijd voor maken. “De kinderen, jongeren en volwassenen volgen aan het Conservatorium lessen muziek of woordkunst-drama. Velen onder hen willen graag het podium op en spelen voor een volle zaal. Helaas was corona de voorbije twee jaar spelbreker”, zegt schepen van Onderwijs Michel Vincke (Vooruit). “De muzikanten, acteurs en actrices moesten thuis voor de spiegel of voor hun huis- en klasgenoten hun ding doen, terwijl niets zo fijn is als de muziekstukken, liederen, improvisaties, toneelfragmenten, verhalen en gedichten te delen met een échte groep toeschouwers.”

Tickets kosten 5 euro, aperitief inbegrepen. Meer info vind je op www.conservatoriumaanzee.be.

Ruben van Gucht

Van muziek naar sport, want op vrijdag 29 april om 20 uur komt journalist Ruben Van Gucht met zijn voorstelling Sportman II naar de Godelievestad. “Van Gucht gaat op jacht naar grappige, beklijvende, historische en inspirerende uitspraken uit de sportgeschiedenis. Aan de hand van legendarische oneliners vertelt hij het verhaal achter de quote en van de persoon die ze uitsprak. Ook de gevolgen en hoe die woorden een rol spelen in het leven van Ruben Van Gucht zelf komen aan bod”, duidt sportschepen Dries Depoorter (Open VLD). “In 2020 hadden we samen met de sportdienst en sportraad al het voornemen om Sportman I en Sportman II te programmeren. Door corona werden deze voorstellingen verschillende keren verplaatst. Met deze laagdrempelige activiteiten willen we ook een ander doelpubliek bereiken: de niet-actieve sporter.” Tickets kosten 15 euro en zijn beschikbaar via webshopgistel.recreatex.be.

En terug naar muziek met het initiatief Lokale Helden op vrijdag 30 april om 20 uur. Dat is een interlokaal initiatief waar de stad aan deelneemt door ook jonge, plaatselijke artiesten te programmeren. Tineke & band, Moonray J. en Liquid Molly zorgen voor livemuziek, DJ Salvaxes verzorgt de afterparty. Liquid Molly is de winnaar van de wedstrijd Demo Days van Oaze en viel ook in de prijzen op muziekconcours Sound Track.

Lokaal talent

“De intergemeentelijke cultuur Ginter draagt lokaal talent een warm hart toe. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad heeft al lange tijd het voornemen om voor jonge plaatselijke groepen een forum te organiseren. Daarom is het idee gegroeid om de handen in elkaar te slaan met de cultuur- en jeugddienst en het jeugdhuis Uzuz, en een avond voor en door de jeugd – (knipoogt) of wie zich jong voelt – te organiseren”, licht schepen Ann Bentein (Open VLD) toe. “Het dagelijks bestuur van de cultuurraad ziet deze activiteit als een eerste stap om de samenwerking met de jeugd en jeugdhuizen op Gistels grondgebied te bestendigen. Volgend jaar kan met een ander jeugdhuis samengewerkt worden als zij dit wensen, natuurlijk.”

Tickets kosten 2 euro in voorverkoop en zijn eveneens verkrijgbaar via de webshop van Gistel. Meer info: www.lokalehelden.be (Timmy Van Assche)