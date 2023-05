N-VA pleit voor “Canon van Brugge”

“Laten we, naar het voorbeeld van de Canon van Vlaanderen, een Canon van Brugge maken. Met daarin het verhaal van feiten en gebeurtenissen die onze meer dan duizend jaar oude stad hebben gemaakt. Maar evengoed ook met nog bestaande evenementen die kenmerkend zijn voor Brugge. Het boek en de bijhorende website moeten door een onafhankelijke commissie van experts worden samengesteld, in opdracht van het stadsbestuur.” Dat stellen de Brugse N-VA raadsleden Martine Bruggeman, Ilse Coopman en Pol Van Den Driessche voor.

Begin deze week werd de langverwachte Canon van Vlaanderen voorgesteld. Aan de hand van zestig zeer uiteenlopende onderwerpen – ‘vensters’ – wordt daarin de geschiedenis van Vlaanderen verteld. Op een toegankelijk, mooi geïllustreerde en tegelijk wetenschappelijk onderbouwde manier krijg je een breed overzicht van zorgvuldig gekozen historische feiten, met voldoende duiding.

Inzicht

“Hoewel op dat initiatief vooraf – zonder het boek en de website te hebben gezien – kritiek kwam, is vandaag zowat iedereen echt enthousiast over het resultaat. Deze Canon kan velen helpen om een beter inzicht te krijgen over wat Vlaanderen is en wat ons historisch ‘gevormd’ heeft, over wat onze identiteit boetseerde”, zegt Pol Van Den Driessche.

“Er kan dus perfect een Canon van en over Brugge worden samengesteld, de mooiste stad van Vlaanderen met een zeer rijke, soms bewogen geschiedenis”, vervolgt historica Ilse Coopman. “Er gebeurden zo veel zaken in dat verleden en waar je in onze stad ook wandelt zie en ontdek je elementen die een uniek verhaal vertellen. Tot vandaag. Ik denk spontaan aan de Brugse Metten, zowel historisch als sportief, aan het Huis Ter Beurze waar de allereerste monetaire beurs ontstond en ook wel aan Brugse beschuiten.”

Evidentie

Voor raadslid Martine Bruggeman, zelf voormalig kunstlerares en een autoriteit op het vlak van kant, is het eigenlijk een evidentie dat zo’n Canon er moet komen. “Te vaak merken we dat jongeren, maar ook volwassenen en nieuwe Vlamingen weinig weten van het Brugse verleden. Dat is jammer, zeker als je woont in zo’n unieke stad waar allerlei kunstvormen ons haast letterlijk omringen. Denken we maar aan de Vlaamse Primitieven die we hier rijk zijn. Ook de Vlaamse polyfonisten en natuurlijk Guido Gezelle lijken me grote kanshebbers.”

Historicus Pol Van Den Driessche vindt dat we de geschiedenis inderdaad meer en enthousiaster moeten brengen: “Telkens ik met hoge buitenlandse gasten of met mijn internationale studenten op stap ga, valt hun mond letterlijk open over bij het verhaal van talloze gebouwen, relicten en evenementen van vroeger en nu.”

Onafhankelijk

“Als ons voorstel wordt gerealiseerd, dan moeten de deskundigen natuurlijk in volle onafhankelijkheid kunnen werken. Maar stilletjes hoop ik toch dat er in dat geval zal worden herinnerd aan de allereerste bijeenkomst van de Staten-Generaal van de Nederlanden in het Brugse stadhuis in 1464, een zeer belangrijk maar wat vergeten gebeurtenis. Dit betekende de zeer prille aanzet tot enige democratie in onze contreien.”

Of kijk gewoon naar het water dat mee de aanblik en het wezen van onze stad bepaalde en nog steeds domineert: de zee en de terugtrekking ervan, de Reien, de haven, de polderdorpen. “Zelfs de Brugse volkstaal maakt deel uit van onze rijkdom, toch?”, aldus de N-VA politici.

De drie raadsleden zullen hun voorstel toelichten en verdedigen tijdens de gemeenteraadszitting van eind mei.