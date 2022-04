Muziekclub 4AD en CC Kruispunt gaan nauwer samenwerken in Diksmuide

4AD en CC Kruispunt werken beiden in de kunst- en cultuursector van Diksmuide en besluiten nu, na een jarenlange vriendschap, om nauwer samen te gaan werken.

“We komen deze en volgende maand naar buiten met een gedeeld programma”, vertelt Patrick Smagghe van 4AD. “We vonden elkaar programmatorisch en werken voor drie voorstellingen ook promotioneel en productioneel samen. Dit houdt in dat materiaal onderling uitgeleend wordt, kosten door twee worden gedeeld en meer. Na twee jaar crisis in onze sector werd het ook duidelijk wat het maatschappelijk belang van huizen zoals de onze is. In de toekomst kan er wellicht een combiticket voor 4AD en Kruispunt worden gerealiseerd.”

Kunst verbindt en heelt

Het is vooral de bedoeling om door deze samenwerking te gaan toespitsen op samenhorigheid in Diksmuide. “Kunst verbindt en kunst heelt”, aldus Tom Durie van CC Kruispunt. “Terwijl ons publiek toch wel van elkaar verschilt, willen we iedereen laten kennismaken met het aanbod, wat volgens ons versterkend zal werken.”

Studio Shap Shap en Black Power

De samenwerking mondt uit in drie concerten. Een eerste concert gaat door op 15 april in Muziekclub 4AD met Studio Shap Shap en Black Power. Studio Shap Shap brengt Nigeriaanse samples, geluiden en klanken. Back Power staat voor Afrikaanse grooves en Oriëntaalse sferen, archaïsche en futuristische klanken. Black Power is de mishmash waarin alles samensmelt tot een kolkende 21ste-eeuwse Ethio-dub-jazz trip.

De volgende gezamenlijke voorstelling gaat door op dinsdag 26 april om 14.20 uur in CC Kruispunt. Het is de schoolvoorstelling Le Ravage d’ Ali Baba, voor leerlingen van het 5de tot en met het 7de jaar secundair onderwijs. Vier hypergetalenteerde muzikanten uit de New wave of Belgian Jazz-lichting brengen een project van De Koffie van Morgen. De muzikanten bezochten samen verschillende vluchtelingenkampen in Duinkerke, Calais en Brussel. Dat liet een diepe indruk op hen na. In een gesamtkunstwerk met improvisaties, fieldrecordings en beeld vertelt het kwartet het verhaal van de vluchteling.

Diksmuide dankt

Het slotmoment ‘Diksmuide Dankt’ gaat door op 8 mei om 15 uur aan het WZC IJzerheem. “Vanuit muziekclub 4AD en CC Kruispunt willen we iedereen die zich tijdens de voorbije twee jaar heeft ingezet bedanken met een concert, een moment om even stil te staan en vooral van elkaar en de muziek te genieten”, aldus Patrick Smagghe. Odiel Van Caeyzeke brengt er een repertoire dat iedereen zal aanspreken. “Odiel Van Caeyzeke, een humoristisch a capella zangkwintet uit West-Vlaanderen, brengt niet alleen muziek maar ook visuele en tekstuele grappen die zorgen voor een allround kluchtige sfeer en een glimlach op het gezicht van de toeschouwer toveren. Old school babershopmuziek in een speels komisch jasje op Diksmuide dankt”, besluit Tom Durie van cc Kruispunt.