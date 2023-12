Zwevegemse Sem Vanackere produceert muziek voor de serie Tune In van VRT

Muziekproducer Sem ‘Yung Snem’ Vanackere (23) heeft in het kader van De Warmste Week meegewerkt aan de reeks Tune In van Eva De Roo. Hij producete de beats van rapper K1D en Indra in de muzikale serie.

Sem toonde van jonge leeftijd al veel interesse in muziek. Hij speelde drum en voegde met veel enthousiasme maandelijks nummers toe aan zijn afspeellijst op ITunes. “Al spelend begon ik wat beats te maken met het programma GarageBand tot ik er bijna elke dag mee aan het experimenteren was. In 2016 begon ik te producen met FL Studio en plaatste mijn nummers op SoundCloud. Daar hoorde ook een coole producernaam bij. ’Yung’ komt vaak voor in de muziekwereld en ‘Snem’ is een gimmick met vrienden waarbij we de naam uitspreken met sn-.”

“Mijn ouders wisten dat ik goed bezig was en hebben mij altijd gesteund in mijn keuzes”

Sem studeerde twee jaar toegepaste taalkunde Engels-Spaans aan KU Leuven Kulak en één jaar aan KU Leuven Brussel, gevolgd door een master in de meertalige communicatie. “In samenspraak met mijn ouders mocht ik een jaar na mijn studies muziek een kans geven en zien of het iets zou kunnen worden. Ze wisten dat ik goed bezig was en hebben mij altijd gesteund in mijn keuzes. In september 2022 ben ik zelfstandig begonnen en dat is redelijk goed uitgedraaid. In mijn studententijd mocht ik al meewerken aan het album van Lil Kleine, zo kwam ik in contact met zijn vaste producer Shirak en kreeg toen een publishing deal onder zijn label. Dat opende voor mij wel deuren en kon ik samenwerken met onder meer Ronny Flex, K1d en Yung Mavu. Dus eigenlijk was ik al wat vertrokken voor ik zelfstandig werd. Er was al een basis en er zat mogelijkheid in om er iets uit te halen.”

“Mijn eerste zelfgeproduceerde nummer met meer dan een miljoen streams, dat was voor mij toch wel een mooie mijlpaal”

Labels organiseren vaak writing camps om artiesten en producers samen te brengen. “In maart ging ik mee met een camp georganiseerd door het Nederlandse label Top Notch. Daaruit kwam het nummer ‘Weer Een Nieuwe Boete’ met rapper Romeijn uit, die intussen meer dan 1.384.000 streams haalde op Spotify. Mijn eerste zelfgeproduceerde nummer met meer dan een miljoen streams, dat was voor mij toch wel een mooie mijlpaal.”

Door bijna wekelijks te producen met rapper K1D kon Sem meewerken aan de reeks Tune In. Onder meer ook Zwangere Guy en Laura Tesoro zingen elk een lied met een jongere rond een thema van kansarmoede. Bij K1D en Sem gaat het nummer over racisme. Je ziet Sem vooral aan het werk in aflevering 2 en 3 op www.vrt.be/vrtmax/a-z/tune-in.