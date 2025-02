Zussen Vancoillie brengen een unieke concertreeks duoharp

Bij Flore en Fran Vancoillie uit Meulebeke zit muziek in de genen. Niet alleen gingen ze al op zeer jonge leeftijd naar de muziekschool, ze kozen beiden ook voor een uniek muziekinstrument: de harp.

Fran (25): “Mijn zus Flore is twee jaar ouder en als kind keek ik steeds vol bewondering hoe zij harp speelde. Op achtjarige leeftijd koos ik dan ook resoluut voor dat instrument. Ik volgde les aan het Lemmensinstituut in Leuven en behaalde er een masterdiploma kamermuziek met fluit, cello en harp. Ik stak er ook nog een educatief masterdiploma op zak. Ondertussen geef ik les en treed ik aan als harpiste bij enkele ensembles: ik ben soloartiest van het MSFO en ik werk samen met diverse orkesten waaronder de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en Belgian Brass. Naast het veelzijdige solowerk ben ik actief als orkestmuzikante in nationale en internationale producties.”

Flore (27): “Ik volgde een ander parcours en behaalde het diploma van bio-ingenieur aan de KU Leuven. Ik ben nu postdoctoraal onderzoeker aan de KULAK. Naast mijn job blijf ik met de harp optreden in verschillende (inter)nationale producties en word ik gecoacht door Fran.”

Concerten

De zussen brengen nu samen een concertreeks duoharp. “Op zondag 2 februari zijn we om 15 uur te gast in Foyer De Beuk in Kortemark, de inkom is een vrije bijdrage. Op zondag 9 februari spelen we om 15 uur in de Sint-Pietersabdij in Steenbrugge. Volwassenen betalen 20 euro, de jeugd 12 euro, via Toccante concerten. Op zondag 23 februari zijn we te beluisteren in de O.L.V. Ontvangenkerk in Sint-Lodewijk, met vrije bijdrage.”

“We brengen een reeks rijke stijlen en emoties”, zegt Flore. “We spelen niet alleen romantische en impressionistische melodieën, maar ook moderne klanken en sferische volksinvloeden. Klassieke meesterwerken van Frank, Tournier, Thomas en Andries staan zij aan zij met eigentijdse parels en volksmuziek van Birkenstock, Nagasawa en Walsh. Met ons verdubbelde timbre zetten we in op zowel volle sonoriteit binnen virtuoze passages als op de uiterste intimiteit van de harp.” (LB)