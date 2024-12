Zussen Sien en Jasmijn Degryse delen liefde voor muziek: “Leuk om mooie momenten met elkaar te kunnen delen”

De zussen Sien en Jasmijn Degryse kregen onlangs het ereteken opgespeld van 25 jaar lid van Sint-Cecila Passendale. Beiden begonnen destijds bij de majoretten. Terwijl Sien overschakelde naar muzikant, bleef Jasmijn de twirlers trouw.

Sien Degryse (34) is leerkracht lager onderwijs en woont in Geluveld, haar zus Jasmijn (37) is psycholoog en woont in Passendale. “Ik ben op 11-jarige leeftijd gestart als majorette/twirler”, vertelt Sien. “Dat heb ik een tiental jaar gedaan. Rond mijn 13 jaar startte ik ook in het trommelkorps. Een instrument leerde ik pas spelen rond mijn 19de.”

Vriendschapsbanden

“Ik ben op achtjarige leeftijd gestart bij de majorettes nadat ik de majorettes bezig zag op het damesvoetbal”, pikt Jasmijn in. “Het dansen, de jurkjes en de glitters spraken mij toen natuurlijk het meeste aan. Het leren van nieuwe oefeningen en hier ook steeds beter in worden, gaf mij ook zelfvertrouwen. Verder zijn vooral de vriendschappen die ik hier opbouwde voor mij heel belangrijk. Het jarenlang samen trainen en optreden, successen vieren, maar evengoed gezamenlijk balen na een mindere prestatie… Het zorgde voor een hele sterke band. Twirling was dan ook een plaats waar ik mij thuis voelde.”

“Nu, als coach van de twirlers, vind ik het ontzettend fijn kinderen doorheen de jaren te zien openbloeien, te zien groeien en dezelfde vriendschapsbanden te zien ontstaan. Ik startte met lesgeven toen ik 16 was. Eerst ondersteunend, maar al snel kreeg ik een eigen groep onder mijn verantwoordelijkheid. Ondertussen mocht ik al heel wat leden coachen. En doorheen de jaren is er wel al heel veel veranderd, dus het verveelt nooit. Met binnenkort twee kleine kindjes is het wel niet evident om nog in dezelfde mate tijd en energie te kunnen steken in een hobby. Het is puzzelen om alles te combineren, maar voorlopig heb ik er nog steeds veel zin in. Gelukkig hebben we een gedreven team van coaches om de groep samen te dragen. We zullen zien wat de toekomst brengt. Het is geruststellend dat er nieuw talent klaarstaat om over te nemen wanneer dat nodig zou blijken. Maar ook dan blijf ik vermoedelijk achter de schermen nog wel even betrokken.”

Ook Sien denkt nog niet aan stoppen. Zolang ze er plezier aan beleeft, wil ze doorgaan. “De medaille doet me vooral met veel nostalgie terugkijken op die periode van 25 jaar. Uiteindelijk beheerst muziek toch al een aanzienlijk stuk van ons leven en het is er niet meer uit weg te denken. Het doet me beseffen hoeveel mooie momenten we reeds samen beleefd hebben binnen de fanfare”, aldus Sien.

Dankbaar

“Deze vereniging heeft mij voor een stuk gevormd tot wie ik vandaag ben”, vult Jasmijn aan. “Het doet ook mij vooral dankbaar terugdenken aan de voorbije 25 jaar. Dankbaar voor mijn eigen coaches van vroeger, de mooie herinneringen, de vrienden die ik hier leerde kennen, de kansen die ik er kreeg en voor alle twirlers en ouders die nu op mij vertrouwen. Het is ook altijd fijn geweest dit samen met een zus te kunnen delen.”