Zonta Waregem organiseert benefietconcert

De Heilige Familiekerk in de wijk ‘t Gaverke is op zondag 3 december om 17 uur het decor voor het benefietconcert van Zonta Waregem. De Golden Gospel Voices moeten met hun verrukkelijke stemmen en hoopvolle boodschappen het publiek opnieuw inspireren. De opbrengst gaat integraal naar goede doelen.

“Wij zijn een serviceclub van vrouwen die zich inzetten voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes, zowel lokaal als wereldwijd”, verduidelijken de communicatieverantwoordelijken Els Durieux en Kristien Nys. “

Wij organiseren regelmatig activiteiten om fondsen te werven voor projecten die aansluiten bij onze missie. Een van onze prioriteiten is daarbij alvast het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. Zo ondersteunen we onder andere het AZ Delta Roeselare, waar slachtoffers juridische, psychologische en sociale hulp krijgen. Met ons gospelconcert steunen we dit jaar ook ‘t Kelderke, de Borstkliniek en Make a Wish.”

Stemmen uit Brussel

“Het meerstemmig zangkoor Golden Gospel Voices werd in 2000 opgericht”, vertelt woordvoerster Sabine Slegers. “De zangeressen en zangers wonen allen in onze hoofdstad maar komen uit verschillende Afrikaanse landen zoals Congo, Ivoorkust en Oeganda. Ze interpreteren gospels en negrospirituals op een unieke wijze, altijd met een knipoog naar hun Afrikaanse roots.”

“Ze brengen een gevarieerd repertoire van traditionele en moderne gospelsongs die het publiek meenemen op een muzikale reis, vol emotie, energie en enthousiasme. De soliste van de avond is Alexia Waku. Ze behoort tot de absolute wereldtop en kan adelbrieven voorleggen met tournees met Axelle Red, Mylène Farmer, Maurane en Arno.”

Kaarten kosten 30 euro en zijn te verkrijgen via de website en de leden van Zonta Waregem. Een vrije bijdrage kun je storten op het rekeningnummer BE92 6528 3628 9323.

