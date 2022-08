Zonovergoten, maar geslaagde editie van Bezemrock

Vermoeide maar vooral blije gezichten bij de leden van Bezemrock vzw bij de opkuis. De jongste editie verliep uitstekend en kende een grote publieke belangstelling.

Er heerste een echte kermissfeer tijdens het weekend in Beselare want de organisatoren van Bezemrock hadden gezorgd voor kermisattracties die ook open bleven tijdens de wielerwedstrijd van 15 augustus. Het heksendorp had al jaren geen kermiskramen meer gezien en dat werd heel positief onthaald. Het festival startte op vrijdag met dansmuziek met DJ’s die het beste van zichzelf gaven. Plaatselijk dj Sonlo viel bijzonder in de smaak met een dancenummer gebaseerd op het alom gekende heksenlied. Met dat nummer werd de eerste dag ook afgesloten met een 1200-tal aanwezigen.

Zaterdag stond in het teken van pop rock, pop en covers. Dat kon dan weer een 800-tal enthousiastelingen verwennen. De kidsdag georganiseerd in samenwerking met de gemeente kende ondanks de tropische temperaturen heel veel bijval. Nieuw dit jaar was aansluitend op de kindernamiddag de gratis Vlaamse avond met Gene Thomas als publiektrekker. “ Dit was voor ons een stap in het onbekende maar de gezinnen bleven zitten op het festivalterrein tot het einde,” zegt voorzitter Koen Ugille.

Een ruwe schatting voor de derde dag brengt ons bij 1500 mensen. In totaal vonden dus een 3500 mensen de weg naar Bezemrock. VZW Den Bezem opgericht in 2006 met als kernleden Dries Opsomer, Hervé Delrue, Frederik De Huyvetter, Wouter Thorrez, Wim Debuf, Cedric Denys, Koen Ugille, Koen Meersseman, Berdien Cloet, Mike Gryson, Annelies Paepe, Ward Houdendycke en Ruben Boudry blikt heel tevreden terug.

Gestart met 1 dag in 2007 met 300 bezoekers oplopend naar een tweedaagse in 2019 met 2500 bezoekers haalt Bezemrock nu 3500 muziekfanaten naar Beselare. Daaruit blijkt dat het relatief jonge festival nog groeimogelijkheden heeft. “We zijn vooral blij dat alles in deze tropische temperaturen veilig is verlopen. Op het terrein heerste een fantastische sfeer. We danken de vele medewerkers die alles in goede banen hielpen leiden. Of er volgend jaar weer een driedaagse komt lijkt weinig waarschijnlijk maar die kermisattracties proberen we te behouden.”