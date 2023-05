Zomerhit in de maak? Ozark Henry en The Starlings brengen samen single uit (check hier de video!)

Ozark Henry en The Starlings brengen samen ‘Under Your Spell’ uit. Vorig jaar deelden ze al het podium van de Zomerhit. Doen ze het straks opnieuw met een nieuwe hit?

Niet alleen het weer straalt zomer uit, maar ook stilaan de muziek op onze radio. En daar draagt Kortrijkzaan Ozark Henry nu ook zijn steentje aan bij met de nieuwe single ‘Under Your Spell’, waarbij hij de handen in elkaar slaat met het muzikale duo ‘The Starlings’.

In 2020 namen The Starlings nog deel aan ‘Liefde voor Muziek’, twee jaar later passeerde ook ‘Ozark Henry’ de revue. De twee hebben elkaar nu ook muzikaal gevonden. Zeker nadat ze vorig jaar tijdens Zomerhit samen het podium deelden. Ze mochten toen de show zelfs openen. Het bleek te klikken en nu komt er dus een eigen nummer.

The Starlings hebben overigens ook een band met onze provincie. Eerder al schreven ze een volledig album in Oostende, waar ze zes maanden lang verbleven.

Er is ook een videoclip. Die kan je hier al bekijken: