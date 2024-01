“Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik spelen”: Petrus (84) is al 70 jaar muzikant

Bij fanfare Nut en Vermaak werd een heel bijzondere decoratie uitgereikt. Petrus Van Canneyt (84) mocht er een platina ereteken in ontvangst nemen. De bekende Maldegemse muzikant werd op zijn 14de lid van de Maldegemse fanfare en is dus al 70 jaar muzikant.

Ook Petrus’ grootvader Petrus, in 1897 een van de oprichters van Nut en Vermaak, en Petrus’ vader Frans waren lid van de fanfare. Op zijn beurt gaf Petrus de muziekmicrobe door aan zijn zonen Hans, Koen, Wim en Kris en ook zeven van zijn kleinkinderen zijn lid van de fanfare.

Een van hen is slagwerkspeler en drummer Simeon Van Canneyt, die onlangs gehuldigd werd voor 15 jaar lidmaatschap. Doorheen de jaren speelde Petrus Van Canneyt bugel, bariton en bastuba, het instrument dat hij vandaag de dag nog steeds bespeelt.

Ook vrouwelijke leden

Ook zijn vrouw Christine Van Waeyenberghe (81) was jarenlang lid van de fanfare. Zij speelde altsax en sopraansax. “Doorheen de jaren is er uiteraard heel wat veranderd”, blikt Petrus terug. “Zo waren er in mijn jonge jaren nog geen vrouwelijke leden bij Nut en Vermaak. Begin de jaren zeventig veranderde dat en begonnen vrouwen ook mee te spelen”, aldus Petrus, die ook vijftig jaar bestuurslid was en veel mooie herinneringen bewaart aan zijn tijd bij de fanfare. “Ook van het sociale aspect heb ik altijd genoten. Zo vond ik het steeds leuk wanneer we met de fanfare ergens voor ambiance konden zorgen.”

Veel leuke dingen

“Doorheen de jaren heb ik echt veel leuke dingen meegemaakt. Ook veel familiale aangelegenheden werden in de fanfare besproken”, besluit Petrus, die naast de repetitie met de fanfare nog twee à drie keer per week thuis repeteert. “Zolang de gezondheid het toelaat, blijf spelen”, klinkt het enthousiast.