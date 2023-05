Zoektocht in Oostende rond favoriete gerecht van popster Camille

Toerisme Oostende vzw en Gracia Live slaan de handen in elkaar en werken in het kader van de Camille SOS-tour een unieke zoektocht uit in de Stad aan Zee. De gratis zoektocht loopt van 18 mei tot 20 augustus en daagt superfans uit om tien vragen te beantwoorden over de Vlaamse popster en letters te verzamelen in het centrum van Oostende.

Die letters vormen de sleutel tot de hoofdvraag ‘Wat is Camille haar favoriete gerecht’ en geeft een deelnemer de kans om Camille tijdens haar show in Kursaal Oostende persoonlijk te ontmoeten. Vanaf donderdag 18 mei tot zondag 20 augustus kunnen jong en oud zich wagen aan de gratis Camille SOS-Zoektocht aan zee.

Aan de hand van de antwoordmogelijkheden, die verspreid liggen over tien handelszaken in centrum Oostende, kunnen deelnemers letters verzamelen. Met die gevonden letters komen ze te weten wat Camille het liefste eet in Oostende én maken ze kans op tickets voor het hele gezin (tot maximum zes personen) inclusief een meet & greet tijdens haar show in Kursaal Oostende op zondag 20 augustus om 10 uur.

Tien deelnemende handelszaken

Om kans te maken op deze exclusieve hoofdprijs, dien je als deelnemer het zoektochtformulier in te vullen en in te leveren aan de balie van Toerisme Oostende (Monacoplein 2) vóór 14 augustus. De gelukkige winnaar wordt persoonlijk via e-mail gecontacteerd op maandag 14 augustus. De zoektocht is vanaf nu gratis verkrijgbaar bij Toerisme Oostende vzw, de deelnemende handelszaken of via visitoostende.be en loopt tot zondag 20 augustus 2023.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): “Deze zoektocht neemt je mee op een avontuur door het bruisende centrum van onze stad, terwijl je tegelijkertijd meer te weten komt over de getalenteerde Vlaamse popster Camille Dhont. We nodigen jong en oud van harte uit om deel te nemen aan de betoverende ontdekkingsreis, waarbij plezier en spanning hand in hand gaan. Grijp deze unieke kans en wie weet kan jij Camille persoonlijk ontmoeten tijdens haar spectaculaire show in Kursaal Oostende.”

De deelnemende handelszaken zijn BAVET, Cremerie François, Lorre, World of Rascals, Filou & Friends, The Skin Company, Candy Shop, Name it!, KIDZ en Steve’s Skateshop. De zoektocht is gratis en toegankelijk voor kinderen vanaf vijf jaar en loopt van dondedag 18 mei tot zondag 20 augustus Meer info: https://www.visitoostende.be/nl/camille-sos-zoektocht-aan-zee