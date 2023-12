ZLDR naar Sound Track-finale in Brugge met nieuwe track ‘Jacquemain’: “We willen de Cactus slopen”

Het Meense rapcollectief ZLDR dropt op 8 december de nieuwe single ‘Jacquemain’, die een ode is aan de Franse familienaam van de gezichten Julien en Thomas Jacquemain. Een dag na de release staan de Jacquemains op het podium in het Cactus Muziekcentrum in Brugge voor de finale van de wedstrijd Sound Track van VI.BE.

Jacquemain is een weinig voorkomende familienaam in Frankrijk. Sinds 1890 zijn er 798 Jacquemains geboren in 62 verschillende departementen. Buiten de Franse grenzen horen daar echter nog zeker twee andere Jacquemains bij: Julien (26) en Thomas Jacquemain (23) uit Menen, beter bekend als de twee gezichten van het rapcollectief ZLDR. Minder Frans dan de andere genoemde Jacquemains zijn ze zeker niet, want de twee zijn perfect tweetalig en spelen dat ook uit in hun raps.

Franco-belge

“Kijk dan naar m’n stam, die is Frans tot de merg. S/o (shout out, red.) naar m’n opa die u slaat to the bone.” Thomas erkende al in hun gelijknamige debuutsingle ‘ZLDR’ het belang van de familienaam en de Franse identiteit. De broers dragen de naam van hun opa die uit Normandië afkomstig is met trots: “Ik vind het gewoon een leuke familienaam”, opent Thomas. “Het vertelt waar onze roots liggen, maar het gaat fonetisch gezien ook gewoon hard.” Toegegeven, Jacquemain, ça sonne. In de single wordt de naam in het refrein dan ook frequent herhaald.

Bij een hard nummer hoort ook een harde clip. Daarvoor werkten de rappers samen met regisseur Elena Leblon en videograaf Mathieu Vandewalle. Milo Debal producete de song. “De clip geeft bewust het tegengestelde weer van wat de tekst vertelt”, kadert Thomas. “De tekst van de song is narcistisch, wat wel eigen is aan rap en wat ons ook niet stoort. In de clip zit er echter veel zelfspot. We zijn dan ook niet egocentrisch van karakter en net die tegenstrijdigheid wilden we in de verf zetten.”

Oudere broer Julien vult aan: “Jacquemain voedt z’n brein in de video met Franse YouTube en comedy. We deden destijds niets anders. Dit is wat we zijn.”

Jacquemain komt op 8 december uit. Een dag later zal ZLDR alles uit de kast halen om de finale van Sound Track te winnen. De wedstrijd is een initiatief van VI.BE, het Belgisch steunpunt voor artiest en muzieksector. Een thuismatch spelen de broers allerminst, want de finale vindt plaats in het Cactus Muziekcentrum in Brugge. Toch belooft het ‘uitvak’ goed gevuld te zijn in het Venetië van het Noorden; ZLDR legt namelijk een ‘sloopbus’ in die de supporters van Menen naar Brugge loodst.

“Op dit moment rekenen we op zo’n 70 supporters in Brugge”, zegt Julien trots. “Dat zijn allemaal mensen van in en rond Menen. Van zodra we wisten dat we bij de finalisten zaten, beslisten we om een bus te reserveren. In samenwerking met JC Ten Goudberge is die vlot gevuld geraakt met zo’n 56 plaatsen. Iedereen zal chaud staan. Ik zie het als een mini-schoolbus met volwassen kinderen erin. Neem daar dan nog eens bij dat er andere vrienden carpoolen en je komt al snel aan 70 mensen. Ons plan van aanpak is eigenlijk gewoon om Cactus te slopen.”

Beproefd recept

Thomas en Julien zullen volgens de inmiddels bekende succesformule werken – steevast weigeren om op een podium te staan en het publiek meetrekken in de show – al zal er ook mogelijk een ‘specialleke’ bij zitten. “We deden al een try-out in Bar Giraf op de Gentse Vlasmarkt waar we dat specialleke al eens testten”, zegt Thomas. “Uiteraard gaan we ook Jacquemain op Brugge loslaten.

We hebben onze performance al een paar keer live uitgetest voor een paar vrienden en voelen ons klaar. We zullen er vol zelfvertrouwen staan en maken zeker een goeie kans om de finale te winnen, al zal alles afhangen van de jury. Als het bijvoorbeeld niet het genre van de jury is, kan het al tegenvallen”, besluit Jacquemain. Als ze de finale winnen, treden ze in de voetsporen van Meskerem Mees, BLUAI en Meltheads.

De andere finalisten uit de regio zijn Kortrijkzaan Arend Delabie en Luigi Colzato, alias Lowie Coolsaet, uit Wevelgem. Wil je zaterdag ook het Brugse muziekcentrum slopen? Bestel dan je tickets via https://www.sound-track.be/shows/cactus-muziekcentrum-0.