Zing mee tijdens Kerstconcert in Kuurne

KWB Kuurne, het Davidsfonds, Scola Gregorianna, Carpe Diem en de Cultuurcel Ouderenraad Kuurne slaan andermaal de handen in elkaar voor een kerstconcert. Dit jaar is dat op zondag 17 december om 16 uur in de Sint-Michielskerk.

Het Kerst versus Kerstconcert vindt al voor de twaalfde keer plaats in de Sint-Michielskerk. Na het grote succes in 2019 is dit jaar opnieuw gekozen voor het koor Con Cuore uit Waregem onder leiding van Jan Vuye. Ook apotheker Ann Verplaetse uit Kuurne maakt deel uit van het koor. In 2021 won Con Cuore uit Waregem de gouden medaille op de World Choir Games, ook wel bekend als de Olympische Spelen voor Koren.

“In de periode voor Kerstmis worden voornamelijk kerstmarkten georganiseerd”, vertelt Roger Callens van KWB Kuurne. “Met ons Kerstconcert willen we echter terug naar de oorspronkelijke boodschap van Kerstmis en een alternatief bieden zonder echte commerciële belangen. Toen het kerstconcert twaalf jaar geleden voor het eerst werd georganiseerd, was het Roemeniëcomité de drijvende kracht. Marc Benoit was de initiator.”

Akoestiek

“Later voegden zich nog enkele verenigingen bij de organisatie van dit concert. Helaas moest kaartclub De Tap afhaken, maar hun plaats werd ingenomen door de Cultuurcel van de Ouderenraad Kuurne.”

“Ons doel is om elk jaar een hoogstaand concert aan te bieden aan ons publiek. De goede akoestiek van de Sint-Michielskerk is alvast een extra troef bij deze muzikale belevenis. Het is overigens al lang niet meer zo dat het publiek alleen uit Kuurne komt, maar zelfs van ver daarbuiten. Bij enkele nummers is er ook de mogelijkheid om mee te zingen! Dit jaar mogen wij dus met enige trots opnieuw het koor Con Cuore, cultureel ambassadeur van de stad Waregem, ontvangen. Het is trouwens al de derde keer dat dit koor te gast is bij ons.” (BRU)