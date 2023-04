Zilverrock is helemaal terug en viert straks zilveren editie in Kursaal Oostende

Na een pauze van drie jaar is dé seniorenshow terug: Zilverrock wordt voor de 25ste keer georganiseerd op 18 september. Met een indrukwekkende affiche. Franky De Block is tevreden dat het initiatief wordt verder gezet.

Zilverrock werd voor het eerst georganiseerd in 2004 in de Mister V-arena en was sindsdien een vaste waarde met soms twee edities per jaar. Vanaf 2005 vonden die plaats in het Kursaal. Het populaire feest is niet ‘afgeschaft’ door het stadsbestuur: in 2019 werd er nog een editie gehouden en dat zou ook op 16 maart 2020 het geval geweest zijn, maar drie dagen voordien ging het land in lockdown.

Burgemeester Bart Tommelein: “Ik kreeg vaak de vraag wanneer Zilverrock terugkomt. Toen het opnieuw moest georganiseerd worden, keken de stadsdiensten wat naar elkaar. Omdat we als stad geen eventorganisator zijn, heb ik de handen in elkaar geslagen met een professionele organisator. We helpen met de promotie en steunen met de Uitpas waardoor mensen uit de kansengroepen er heen kunnen aan 4 euro. Er zijn zelfs gratis tickets voor wie Uitpas-punten ruilt.” Tommelein bekent fan te zijn: “Dit is een feest voor Oostendse senioren voor wie ik zelf nog als gast heb opgetreden met de Melody Makers. Ik kom zeker langs.”

Mooie affiche

Niko Geldof en Blue Sky Concerts stelden een mooi programma samen met Oostendse linken: Andreï Lugovski en de showgroep van de Orde van de Wullok. Ook Margriet en Celien Hermans en Luc Steeno (hoofdact) treden op. Het voor velen onbekende buitenbeentje is het ensemble ‘Die Verdammte Spielerei’: ze brengen een aanstekelijke ambiance met topmuzikanten, behoren tot de Belgische top en verrassen met een programma rond Bert Kaempfert.

Franky De Block bracht tijdens Zilverrock 2009 hulde aan Lucy Loes. © PM

Voorman Stefaan De Winter: “Iedereen zal de muziek van Kaempfert kennen als vrolijke instrumentals of de tune van Kapitein Zeppos. Maar hij schreef ook Strangers in the night.”

Tjeppen en Pulle

Zilverrock wordt gepresenteerd door de Oostendse iconen van de revue: Tjeppen (Robert Duyck) en Pulle (Patrick Dupon). “We hebben 25 edities meegemaakt en er 24 gepresenteerd. Het is dus onze zilveren Zilverrock”, zeggen beiden. Patrick verklaart het succes: “Het is een toegankelijk feest met een lach en een traan. Er is veel ambiance en je hebt het publiek mee. En zelf genieten we ook. In tegenstelling tot de revue, werken we hier niet met teksten. We improviseren dus aardig wat, maar dat slaat aan.”

Organisator Niko Geldhof en enkele van de artiesten die zullen deelnemen aan de zilveren editie van Zilverrock. © PM

Zilverrock zag het levenslicht onder Franky De Block die in 2004 OCMW-voorzitter was. “Dat beleid was niet enkel gericht op gezinshulp of karweiendienst. We richten ook ontmoetingscentra op en wilden de senioren actief betrekken. Jan Dhondt was toen hoofdcentrumleider en zette mee Zilverrock op. De eerste editie was in de Mister V-arena en dat was een succes. Door de verhuis naar het Kursaal zorgden we ervoor dat de senioren opnieuw naar ‘hun’ Kursaal konden aan een betaalbare prijs. Op een bepaald moment was het zo’n succes dat er twee edities waren op een dag.” De Block verklapt ook enkele geheimpjes: “We hielden het feest op maandag omdat de gages van de artiesten dan wat lager lagen. En toen we twee edities op een dag organiseerden, bedongen we een lagere prijs bij hen omdat ze zich maar een keer moesten verplaatsen.”

Hij houdt bijzondere herinneringen over aan Zilverrock: “Tjeppen en Pulle wisten perfect hoe ze het publiek moesten bespelen. In 2009 brachten we hulde aan Lucy Loes en in 2010 aan acteur/auteur Herman Moerman. Er was een minutenlang applaus.”