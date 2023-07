Zilleghem Folk kleurt drie dagen lang de Zedelgemse zomer

Het laatste weekend van juli is het Kasteel van Loppem opnieuw het zomerse decor voor Zille-ghem Folk. Van vrijdagavond 28 tot zondagavond 30 juli zorgt de twaalfde editie voor een gezellig muziekfeest op een duurzame manier. Vele vrijwilligers en 20 folkgroepen uit onder andere Groot-Brittannië en Spanje brengen een lokaal folkfestival voor ieders oor.

Zilleghem Folk is al twaalf edities lang een herkenbaar muzikaal concept bij het Kasteel van Loppem. Vanaf vrijdagavond 28 juli staat er op twee podia traditionele folkmuziek op het programma. Binnen valt er eerder luistermuziek te ontdekken, buiten is de dansvloer niet vaak leeg.

Op zaterdag 29 en zondag 30 juli hebben alle inwoners van Groot-Zedelgem gratis toegang tot de optredens op het buitenpodium, waar ze zich kunnen te goed doen aan een streekbiertje, een hapje en vrolijke of juist ingetogen folkmuziek. Wie de mis bijwoont op zondag heeft die dag overigens ook gratis toegang tot de optredens op het buitenpodium onder de grote tent.

“Het unieke is dat iedereen zich hier welkom voelt, dat het kleinschalig is, dat er gedronken wordt uit glas en dat het in de concertzaal muisstil is”, verwoordt Stefaan De Kerpel het als medeorganisator. “Onze affiche heeft een kwaliteitsvol aanbod dat je op weinig andere festivals kunt horen. We proberen anders en divers te programmeren en willen geen groepen boeken die je elk zomerweekend kunt zien.”

Geen oordopjes nodig

In 2009 startten Stefaan De Kerpel, Siebrecht Vanhooren en Carlos Decraene met Zilleghem Folk. Na een zoveelste bezoek aan folkfestival Dranouter merkten ze dat daar steeds minder folkmuziek aan bod kwam. Het was voor hen de vonk om in Zedelgem zelf een bescheiden festival met klassieke folkmuziek op touw te zetten.

Na een sabbatjaar in 2019 was corona de grote spelbreker, maar was er twee jaar lang elke donderdag in juli en augustus een uitverkocht zomercafé in het Klokhof in Loppem, volledig coronaproof. Dit jaar vindt er weer een volwaardig Zilleghem Folk plaats. Oordopjes zijn niet nodig, met maximaal 85 decibel aan geluid.

Tot vorig jaar traden de headliners binnen op, waardoor om 19.30 uur alle buitenconcerten afgelopen waren. Dit jaar spelen de topnamen, zoals Kings of Connaught uit Ierland en Breabach uit Schotland, ook buiten. Voor de eerste keer is er naast het Ierse Guinness en het Beierse Weissbier een nagenoeg volledig West-Vlaamse bierkaart, met als uitschieters het Zedelgemse Moat en het Veldegemse ViceVersa.

Investering

Op een overdekt buitenpodium en een concertzaal in en naast de manege van het Kasteel van Loppem brengen 22 bands een weekend lang folksongs zoals de traditie het wil. De organisatie noemt het zelf “een duurzaam, gezellig, verdraagzaam festival voor jong en oud, klein en groot, blank of zwart, arm of rijk.”

Al twaalf edities lang, dankzij de vele vrijwilligers, de artiesten, de gemeente Zedelgem, de vele partners en sponsors, de Stichting Van Caloen en uiteraard de bezoekers. Financieel is het echter geen evidente zaak. “We slepen wel een ‘putje’ mee, voor een groot stuk door Sabam”, geeft Stefaan mee.

“Laat ons zeggen dat dit de investering is om te staan waar we staan. En ondertussen zijn we zowel in eigen streek als op elk ander folkfestival in België en het buitenland bekend. De artiesten komen zeer graag tot bij ons.” (Hendrik Verplancke)