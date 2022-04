Zesde editie van Roeselare Jazz op 21 mei in Trax

De zesde editie van Roeselare Jazz vindt plaats op zaterdag 21 mei op een nieuwe locatie. Op de Trax-site komt er een buiten- en een binnenpodium. “We zijn bijzonder blij met deze fijne plek én op onze topaffiche”, klinkt het bij de organisatoren Comité van de Kop, De Spil en Gent Jazz.

Roeselare Jazz is het iets kleinere broertje van Gent Jazz. Samen met De Spil en Comité van de Kop bouwde dit festival een stevige reputatie op binnen de jazzwereld en de liefhebber van het genre. “Het aanbod is momenteel zeer groot”, legt Kevin Devos van Gent Jazz uit. “Vooral de Belgische jazzscene is indrukwekkend en dat veel van die namen op de Roeselaarse affiche staan, zorgt voor een bijzonder hoog niveau. We hebben opnieuw een mooie mix van bekende artiesten uit eigen land en uit het buitenland. In de vorige edities was het al duidelijk dat we graag putten uit het aanbod uit de UK. De Londense jazzclubs en de bands aldaar zijn wereldklasse en dat we die hier gewoon in Trax op het podium hebben blijft uniek.”

Pieter Vandamme van cultuurcentrum De Spil hielp mee aan de opbouw van het programma. “Wie er de voorbije vijf edities bij was, weet dat wij heel breed programmeren. Op Roeselare Jazz krijg je een mix van jazz, hiphop, elektronica en global sounds. Ook op onze nieuwe stek werken we met twee podia. Dat was eerder al het geval toen we memorabele edities maakten op Krottegem en aan en in de Hanekop aan de vaart.”

Jong jazztalent

“We starten ’s namiddags om 16.30 uur op het buitenpodium. Het is buiten maar toch mooi beschut onder de enorme luifel van TRAX. Liever niet maar van een buitje zijn we dus niet bang. Daar zorgen we ook voor de nodige catering. Al even traditioneel besteden we veel aandacht aan eerlijke snacks en drankjes. ’t Zal lekker zijn en apart. We zijn trouwens bijzonder blij met deze nieuwe locatie. Eigenlijk is er onder de luifel van Trax nog niet eerder een muziekfestival georganiseerd. Samen met het mooie binnenpodium is dat op zich al een goede publiekstrekker.”

“Wat de line-up betreft kijken we naast heel bekende namen ook uit naar jong talent. We hebben gemerkt dat nieuwe muzikanten via Gent Jazz maar ook via Roeselare Jazz in het verleden de weg vonden naar de grote podia in binnen- en buitenland. Veel van hen zijn ondertussen gevestigde namen geworden. Dit keer is er bijvoorbeeld Evy, soul zangeres die naar Roeselare komt met haar band. En uit Nederland is er Gijs die een live-performance doet die altijd blijft nazinderen.”

Afterparty

“Verder hoor en zie je op 21 mei Ruby Rushton, Jazzdee, Blue Lab Beats, Lander en Adriaan, Esinam en Ottla. Onze trouwe festivalbezoekers herinneren zich zeker onze legendarische afterparty’s waar sommige bands na hun reguliere optreden vaak nog eens langskwamen. Ook dit keer kijken we uit naar onze slotact op het binnenpodium. Dat wordt Lefto een dj die naam maakt omdat hij steevast nieuwe trends heel snel oppikt”, besluit Pieter Vandamme.

Ondertussen is de voorverkoop gestart. Tickets kosten 22 euro en 26 euro aan de deur. Ze zijn te koop aan de balie van De Spil, op de website van De Spil en via www.rsljazz.be (Bart Crabbe)