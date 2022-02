Zes Belgische jazzmuzikanten treden samen op in Izegem

Woensdag 9 maart wordt een hoogdag voor jazzliefhebbers. Vier vrienden uit Izegem organiseren een jazzconcert, en dat op maar liefst 40 meter hoogte. Jazzcafé gaat door op de bovenste verdieping van het Skyline Park. Iedereen is van harte welkom om van het uitzicht én de prachtige muziek te genieten.

Wouter Loose, Els Deforche, Liesa Coulleit en Jaron Wittevrongel zijn al jaren vrienden en muzikanten in de Koninklijke Fanfare Vrede en Eendracht in Kachtem. Na een repetitie van de fanfare ontstond een gek idee dat binnenkort werkelijkheid wordt.

“We dachten er met zijn vieren aan om eens een aantal topmuzikanten naar Izegem te halen. Jazz ligt ons wel en we besloten op zoek te gaan naar een groepje muzikanten dat het beste van het beste naar Izegem kan brengen”, weet Liesa Coulleit.

Skyline Park

“We slaagden er snel in om een zestal muzikanten bereid te vinden om samen op de planken te staan. Het gaat om Marc Godfroid (trombone), Dieter Limbourg (saxofoon, klarinet en dwarsfluit), Nico Schepers (trompet), Jasper Soffers (klavier), Anneleen Boehme (contrabas) en Toni Vitacolonna (drum). Anneleen is trouwens een geboren Izegemse en heeft met hoboïst Dirk een bekende vader in de muziekwereld.”

De zes treden op woensdag 9 maart op in Izegem en dat zal zeker voor vonken zorgen. “Elk van de muzikanten heeft al heel wat op zijn palmares staan. We zullen zeker mogen genieten van het beste wat de jazz in ons land te bieden heeft”, glundert Liesa. “Het belooft een uniek concert te worden en daarom gingen we ook op zoek naar een unieke locatie, zodat het een memorabele avond wordt.”

De unieke locatie werd gevonden op grote hoogte. “We brengen het zestal samen op de tiende en bovenste verdieping van het Skyline Park in de Ambachtenstraat 33. Die zaal is maar liefst op 40 meter hoogte en biedt een prachtig uitzicht.”

Volgens de organisatoren wordt het een toegankelijk maar uniek optreden dat door iedereen zal gesmaakt worden, zowel door de doorwinterde jazzkenner en -liefhebber als de volslagen leek.

Snel zijn is de boodschap

Jazzcafé heeft een beperkt aantal plaatsen. “We houden ons aan alle maatregelen en kunnen zo 200 mensen een zitje aanbieden. Kaarten voor de avond kosten 18 euro en kunnen gekocht worden door een mailtje te sturen naar wouterloose@gmail.com of online via http://tickets.jazzcafe.be. In ruil krijg je een concert van anderhalf uur. Nadien praten we met zijn allen na in de Skyline Bar met een adembenemend zicht op de regio. Snel zijn is de boodschap want de kaartjes zijn dus beperkt! We kijken alvast enorm uit de avond!”

