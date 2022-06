Zeebrugge is klaar om voor muziekfestival Live is Live 30.000 fans te verwelkomen

Het komend weekend krijgt de Zeebrugse strandwijk, gespreid over drie dagen, 30.000 muziekliefhebbers over de vloer. Live is Live wacht een vuurdoop: de allereerste organisatie die het ecologisch charter voor het evenementenstrand moet naleven.

Jan Digneffe, de managing director van FKP Scorpio, die het driedaags muziekgebeuren (hij wil het woord festival niet gebruiken, er worden enkel dagtickets verkocht) organiseert, kijkt vol bewondering naar het immense podium dat zijn crew vanuit het ‘Beste Kept Secret’-festival in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek naar het Zeebrugse strand transporteerden. In de jaren ‘90 werkte hij als jobstudent voor Axion Beach Rock. Nu haalt hij The National, dEUS, Bazart, Anouk, Mika en Duran Duran naar Zeebrugge.

Voorverkoop

“De voorverkoop loopt het best voor vrijdag 17 juni: we verwachten 12 à 15.000 muziekliefhebbers voor de rockdag met dEUS en The National. Voor zaterdag, als Anouk en Bazart optreden, zijn er 6.000 tickets verkocht. Duran Duran en Mika lokken zondag 8.000 fans”, vertelt Jan Digneffe.

Het komend weekend zullen een paar honderd interimmers aan het werk zijn op het strand. “We slaagden erin voldoende mensen te vinden, omdat we er tijdig aan begonnen én omdat we ook in Nederland visten. Door corona gingen veel mensen uit de evenementensector op zoek naar ander werk”, aldus de organisator.

Gratis tickets

FKP Scorpio werkt voor dit evenement samen met Bart Roman van WeCanDance, die hen adviseerde om Zeebruggenaar Jean-Paul Verhaert aan te stellen als brugfiguur met de lokale bevolking: “Om goede relaties te onderhouden met de 470 strandcabinehouders bieden we hen een gratis ticket aan voor de concerten van zaterdag en zondag. Ons festival is ook goed voor de lokale economie.”

“De hotels zitten vol met onze crew en de horeca van de strandwijk is blij met die extra gasten. Het festivalterrein is goed omheind, zodat de muziekliefhebbers geen makkelijke toegang hebben tot de cabines. Vorig jaar waren er tijdens WeCanDance en Bomboclat klachten over festivalgangers die glazen flessen achterlieten en urineerden tegen de cabines. Dat willen we deze zomer vermijden.”

Charter

Live is Live wordt het eerste muziekfestival dat het nieuwe ecologisch charter voor het evenementenstrand moet naleven. “We proberen duurzaam te ondernemen, we willen na afloop het strand properder terug afgeven dan we het krijgen. De stad Brugge zal dit nauwgezet controleren!”

“De toeschouwers krijgen herbruikbare bekers, er wordt 1 euro statiegeld gerekend bij elke fles. Bij teruggave krijg je die ene euro terug. Onze overdekte foodmarkt telt ook gezonde standjes, dus niet alleen frieten en braadworsten! Bovendien gebeuren alle betalingen cashless, met je bankkaart.”

Tabaksloos

“Er is een speciale ruimte voor de rokende bezoekers, die krijgen een pocket asbak. We vragen de rokers om geen sigarettenpeuken op het strand achter te laten. Volgend jaar willen we evolueren naar een tabaksloos festival”, aldus Jan Digneffe en Bart Roman.

Om het recente fenomeen van needle spiking te vermijden worden alle toeschouwers aan de ingang grondig gefouilleerd en patrouilleert de politie in burger.

Info: www.liveislive.be