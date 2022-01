Zangwedstrijd zoekt ’t Kelegat van Kortrijk

Mainstream Music Band (MMB) gaat op zoek naar ’t Kelegat van Kortrijk, een zangwedstrijd gericht naar alle verenigingen uit Groot-Kortrijk. Dat maakte deze Bellegemse vereniging bekend tijdens Bellegem Klinkt, waar MMB enkele nummers live bracht.

“Wij zijn niet de enige vereniging in Groot-Kortrijk die het moeilijk had door de coronacrisis”, begint Tom Vandersarren van MMB. “Daarom willen we zoveel mogelijk Kortrijkse verenigingen betrekken in onze oproep en iedereen de kans geven om een nummer te brengen in een concertsetting. Daarom lanceren we ’t Kelegat van Kortrijk, een wedstrijd die op zaterdagavond 11 juni zal plaatsvinden in OC De Troubadour in Bissegem. De winnaar mag live optreden met onze bigband in november 2022.”

Ook MMB hoopte op het zogenaamde Rijk der Vrijheid na de zomer. “We planden onze eindejaarsshow op 17 en 18 december, maar moesten die opnieuw annuleren. De nieuwe maatregelen die sinds de laatste overlegcomités afgekondigd werden betekenden een minilockdown voor verenigingen. Activiteiten, repetities en vergaderingen moesten gestaakt worden. De dagelijkse werking van vele verenigingen wordt opnieuw grondig verstoord. Inkomsten dalen een tweede jaar op rij richting nulpunt terwijl in veel gevallen de vaste kosten blijven lopen. Daarom willen we ook mee zorgen voor een duwtje in de rug van verenigingen.”

Projectdossier

Het bestuur van MMB is vastberaden om de crisis bovenop te komen. Met ’t Kelegat van Kortrijk pakt MMB in eerste instantie uit met een zangwedstrijd, maar men wil daarmee ook de betrokkenheid van zoveel mogelijk verenigingen verhogen.

’t Kelegat van Kortrijk vindt plaats in OC de Troubadour in Bissegem. “In het OC en op het grasveldje ernaast willen we aan de rand van de zangwedstrijd alle geïnteresseerde verenigingen de kans bieden mee te werken door hen een forum aan te bieden om hun werking voor te stellen. We dienden daarvoor een projectdossier in bij de stad Kortrijk, want veel middelen hebben we niet meer. We zijn ook bereid om daarvoor in de toekomst samen te werken met andere organisaties, want we zien wel een serieus groeipotentieel in dit initiatief. Mits wat ondersteuning bij de opstart van dat project, zien we dit uitgroeien tot de mogelijke start van een nieuw, dorpswijd en eventueel meerdaags evenement tijdens het tweede weekend van juni, wat al decennialang een heus feestweekend was voor Bissegem.”

Inschrijven

Ook interesse om deel te nemen? Inschrijven voor ’t Kelegat van Kortrijk kan via het inschrijvingsformulier op www.mmband.be. Je kan individueel, in duet of met enkelen samen een nummer brengen, dat zal begeleid worden door de bigband. “Op onze website vind je het wedstrijdreglement en een lijst met ruim 160 nummers waaruit je kan kiezen. We vragen om een top drie van nummers te kiezen, waaruit wij beslissen uit alle inzendingen. We willen natuurlijk vermijden dat telkens dezelfde nummers gezongen worden.”