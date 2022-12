Zanglust brengt Starlight van Tieltse componist Hanne

Koninklijk Koor en Orkest Zanglust uit Tielt brengt op zaterdag 7 januari voor de 16de keer een nieuwjaarsconcert. Onder de noemer Reprise staan de muzikanten die avond op de planken van het Tieltse Gildhof.

Het koor en orkest van Zanglust, onder de leiding van Bart Snauwaert en Leen Van Hee, brengen na een periode van stilte een echte reprise.

“Ons vorig nieuwjaarsconcert dateert al van 2020”, blikt Bart Snauwaert terug. “We hopen dus samen met onze toeschouwers te kunnen genieten van een nieuwe muzikale start in 2023.”

Compostela

Koor en orkest brengen een korte selectie uit de musical ‘Naar Compostela’ van Geert Vermeersch, en verder ook werk van Joseph Haydn, Morricone, Offenbach, Chopin en Johann Strauss. Er staat ook werk van Vlaamse componisten op het programma: Jan De Wilde, Bart Peeters, Luc Bataillie én de Tieltse Hanne Windels.

“Hanne is niet alleen harpiste in ons orkest, maar ook componiste”, aldus Bart. “Tijdens de hittegolf in volle coronazomer 2020 schreef ze het innig mooie Starlight. Koorlid mezzo Marian Desloovere bezingt hierin als soliste de betoverende schoonheid én de troostende kracht van de sterrenhemel.”

Levenslessen

Zanglust verwelkomt ook enkele gastsolisten: Milan Maes, leerling cabaret in de klas van Helena Vanden Berge, Lotte Byttebier en de band The Crew uit Brugge.

“Milan loodst het publiek doorheen het programma, en geeft ons mee hoe jongeren van vandaag deze woelige tijden ervaren. The Crew zal met ons koor en orkest dan weer het slotnummer Life Lessons brengen, gecomponeerd door Bram Vermeulen, frontman van de band. Bram overleed bij het begin van de coronaperiode aan leukemie. Ook voor ons heeft dit nummer een speciale betekenis, want diverse familieleden deel uit van ons koor of orkest. Daarnaast heeft Zanglust een innige band met de stichting Me To You, die zich tot doel stelt de verdere opmars van leukemie af te remmen of te stoppen.”

