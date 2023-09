Zangeres Veronique Ke maakt platendebuut met Hans Hanssens: “Dit was mijn grote droom”

Hans Hanssens en Veronique Ke stellen op zondag 10 september in zaal Blommenhof in Staden het duet ‘Dans nu nog eenmaal met mij’ voor. Voor Veronique is het meteen haar allereerste plaat. Ze is een laatbloeier en maakte pas op latere leeftijd haar debuut als zangeres. Duetpartner Hans Hanssens heeft dan weer bijna 40 jaar op de showbizzteller staan.

Veronique Kesteloot (55), alias Veronique Ke, is pas twee jaar actief als zangeres. “Ik woon in Kortrijk, maar heb ook nog Izegem en Ingelmunster als thuisbasis gehad”, vertelt ze. “In Izegem zong ik vanaf mijn twaalfde in het kerkkoor van de Bosmolens. Later zong ik ook geregeld karaoke, maar nadien deed ik eigenlijk niets meer met muziek.” Dat veranderde in de coronaperiode. “Ik werd toen vrijwilliger in de serviceflats waar mijn mama verbleef. Op een bepaald moment werd er een show met muziek en dans op poten gezet, waar ik deel van uitmaakte. De reacties achteraf waren heel positief. Een vriendin spoorde me aan om deel te nemen aan een zangwedstrijd in De Wante in Ingelmunster, waar ik derde werd. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Eerste single

“Ik sta nu twee jaar op de planken en heb redelijk veel optredens. Het was nog mijn grote droom om een cd op te nemen. Toen ik dat aan Hans vertelde, opperde hij meteen om een duet op te nemen.” Dat resulteerde in Dans nu nog eenmaal met mij, een cover van een Nederlands nummer. “Het is meteen al het tweede nummer dat ik dit jaar uitbreng na Drink rode wijn, een cover van de bekende hit van Joe Harris”, vult Hans Hanssens (54) aan. Hij startte in 1984 als zanger en draait zo al bijna 40 jaar mee in het wereldje. “Later dit jaar wil ik nog een derde single uitbrengen. Ik ben goed op dreef, want er waren jaren waarin ik geen enkel nummer uitbracht.” Ook Veronique lijkt de smaak goed te pakken te hebben en kijkt al uit naar een tweede plaatje. “Dat kan er opnieuw eentje met Hans worden, maar evengoed neem ik alleen een nummer op”, aldus Veronique.

Shownamiddag

Dans nu nog eenmaal met mij wordt op zondag 10 september voorgesteld tijdens een shownamiddag die door Hans in zaal Blommenhof Staden georganiseerd wordt. “We treden er voor het eerst samen op”, aldus Veronique. “Jettie Pallettie, Phil Kevin en Michael Lanzo zijn de absolute trekpleisters van de shownamiddag”, licht Hans toe. “Daarnaast zijn er ook optredens van Kurt Crabbé, Koen, Tina Rosita, Stephen Six, Conny, Christina Loorena, Roberto Black, Geert Denna en Sylvina Angel. De deuren van zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein 12 gaan open om 11 uur. De show start om 14 uur stipt. Er is ook mogelijkheid om ‘s middags een hapje te eten. Volwassenen hebben keuze uit een preparéschotel, een koude schotel of frituursnacks. De drie gerechten worden telkens met kroketjes en groentjes geserveerd terwijl er ook een dessert voorzien is. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er frikandellen met kroketjes. Ook voor hen is er een dessert. Volwassen betalen 30 euro voor de show plus maaltijd. Kinderen dienen 10 euro neer te tellen. Er moet wel vooraf gereserveerd te worden. Dat geldt ook voor wie enkel de show wil meemaken. Wie niet mee aanschuift aan tafel betaalt 23 euro, maar krijgt voor die prijs ook een dessert. Iedereen die naar de show komt, krijgt de cd met onze single mee naar huis”.