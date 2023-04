Zangeres Lia Linda verhuist voor de 26ste maal, deze keer van Nieuwpoort naar Veurne

Veurne is een bekend figuur rijker: Lia Linda verhuist voor de 26ste keer en ruilt deze keer het landelijke Ramskapelle bij Nieuwpoort in voor stad Veurne.

Ze noemt zichzelf een globetrotter en dat is niet overdreven, want zangeres Lia Linda (73) bezocht als entertainer op cruiseschepen meer dan 190 landen en eilanden. Dat mag op zijn minst uniek worden genoemd. Maar er is nog meer, want ze is deze week ook daadwerkelijk met hebben en houden voor de 26ste keer verhuisd, en daarmee is ze waarschijnlijk recordhoudster in ons land. Nu ruilt ze samen met haar partner Max het landelijke Ramskapelle bij Nieuwpoort in voor het centrum van Veurne.

“Ik ben graag onder de mensen, en daarom trekken we nu naar het centrum van Veurne. Ik voel me eigenlijk wel overal thuis, hoor – ik zeg altijd: mijn thuis is waar mijn valies staat. Ik zie er niet tegenop om alles in te pakken en mee te verhuizen, en trouwens: ik kan rekenen op de hulp van vrienden”, knipoogt ze.

Stipt bijgehouden

Een blik op haar stipt bijgehouden register leert ons dat ze op drie verschillende adressen woonde in Knokke, op twee adressen in Oostende, op twee in Antwerpen, op twee in Mortsel en op twee in Calpe. Voor de rest was ze nog inwoonster van Brasschaat, Deurne, Hemiksem, La Croix Valmer, Benissa, Baden-Baden, Neuweier, Eisental, Borgerhout, Tessenderlo, Merksem, Nieuwpoort, Koksijde, Ramskapelle en nu Veurne.

Lia Linda bracht haar jeugd door in Knokke en trok daarna de wereld in. Of dit nu haar laatste verhuis is, weet ze niet. “Of dit mijn terminus wordt of niet, hangt af van mijn koffer”, lacht ze.

Ondertussen is ze nog altijd actief als zangeres op het podium. Zij trad al op met heel wat groten der aarde en presenteerde jaren terug een eigen tv-programma op de toenmalige BRT. Zij trad op in de grootste zalen, won in 1983 de Baccarabeker in het casino van Middelkerke en in 1985 het songfestival van Malta. Lia Linda bracht tal van elpees en singles uit en naar aanleiding van vijftig jaar bevrijding, in 1994, bracht zij bigbandconcerten die nu nog altijd populair zijn. Zij trekt ook al jaren in Vlaanderen rond met een show ‘Lachspirine’, met haar toneelpartner Albert.

(PBM)