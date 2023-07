Zangeres Britney jubileert met aanstekelijke zomersingle

Birgit Braeckman staat als zangeres Britney al vijfentwintig jaar op de planken, maar brengt nu pas haar eerste single uit. ‘Aan de Costa’ is een zomerse meezinger op een dansbare reggaebeat. “Ik blijf dromen van de grote doorbraak”, aldus de aangespoelde Gentse.

Birgit Braeckman (53) kreeg de muziekmicrobe naar eigen zeggen mee van thuis. “Papa speelde in een orkest en ik was als kind dol op die muziek. Het maakte mij aan het dansen, nog voor ik leerde stappen”, glimlacht ze. Op haar zesde ging Birgit naar de balletschool, later leerde ze aan de muziekschool klarinet en sax spelen. “Artiesten naar wie ik op jonge leeftijd enorm opkeek, waren Céline Dion en Whitney Houston. Niet de gemakkelijkste stemmen om te imiteren, maar toch waagde ik mij eraan. Eerst gewoon in de badkamer met mijn haarborstel als micro, later in karaokebars en op vrije podia”, vertelt Birgit.

Nachtegaal

Ze werkt op een klantendienst maar is altijd blijven zingen. “Van Mol tot aan zee”, aldus Birgit. Sinds een jaar of twee woont ze zelf ook aan zee. “En ik wil hier nooit meer weg. Ondertussen kreeg ik de bijnaam de nachtegaal van Blankenberge. Het gebeurt dat ik twee, drie uur aan één stuk door zing: eens ik begin, ben ik niet meer te stoppen”, klinkt het. Birgit heeft naar eigen zeggen een ABBA-stem als ze zingt. “Ik zing ook liedjes van Ann Christy en Marva, maar van zodra ik iets van ABBA inzet, gaat iedereen spontaan uit zijn dak”, grijnst ze.

En nu is het dus tijd voor een eigen single. Aan de Costa werd ingeblikt in een Nederlandse studio. “De producer is Iwan Michailov, een Bulgaar die eerder ook al samenwerkte met Frans Bauer en Corry Konings”, vertelt Birgit. “Aan de Costa is een zomerse meezinger op een dansbare reggaebeat. Sangria’s drinken onder de Spaanse zon, de voetjes in het zand: dat is zo’n beetje de vibe van het nummer”, knipoogt Birgit Braeckman.

Het nummer doet het niet slecht: een paar dagen na de release stond het al in de Top 20 van TextRadio. “Ik blijf dromen van die grote doorbraak waar ik als klein meisje ook al van droomde. Ik ben hier vroeger vaak naar Tien Om Te Zien komen kijken, en toen al wist ik dat ik later zangeres zou worden”, klinkt het.

25 jaar op de planken

Het liedje wordt op vrijdag 28 juli om 20 uur voorgesteld in Café Royal, Charlierhelling 12. Op 28 oktober viert Birgit haar vijfentwintig jaar op de planken in de St. Amand. “Daar geef ik samen met nog een resem andere artiesten een showavond ten voordele van mijn tienjarige nichtje Lotte, want we sparen voor een duofiets voor haar. Die kost 12.000 euro en de ziekenkas betaalt er slechts een klein deeltje van terug”, klinkt het. (WK)

Steunen kan ook op rekeningnummer BE27 0829 1574 3173 (met de mededeling ‘laat Lotte fietsen’).