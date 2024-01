Zangeres Angel (42) uit Diksmuide neemt eerste single op

Diksmuide is een zangtalent rijker met zangeres Angel. Achter de artiestennaam schuilt Véronique Salenbien (42), die niettegenstaande ze nu pas een eerste single uitbrengt, al jarenlang in de show- en muziekwereld rondzweeft. “Het is eigenlijk een meisjesdroom om ooit eens een eigen single op te nemen, maar tot hiertoe was het er nog niet van gekomen”, zegt Angel. “Ik heb al heel wat andere artiesten mee helpen promoten via Melinda radio, waar ik 10 jaar lang presentatrice was. Nu wil ik mijn wens om het zelf eens te proberen volbrengen”, vertelt ze.

Véronique is de vriendin van Mike, ook presentator en een vaste waarde als samensteller van de Vlaamse Super 15. Hijzelf nam ook al verschillende singles op onder de naam Ludwig Van en werkte nu met heel veel enthousiasme mee aan de eerste single van zijn vriendin. Eigenlijk is het meer dan een single, want naast de cover Donkere dagen staat ook de bewerkte versie van dit nummer op het album. Mike zorgde hier voor een prachtige bewerking.

Verder zingt Angel ook nog Ik doe wat ik wil. Een mooi debuut voor haar, want Donkere dagen staat meteen al genoteerd in diverse Vlaamse hitlijsten en is heel vaak te horen op diverse radiostations. “Ik ben heel tevreden met die eersteling en vooral ook dat mijn droom is uitgekomen. We hebben de liedjes samen gekozen en vooral de akoestische versie van Donkere dagen spreekt heel wat mensen aan.”

“Ik krijg ook heel wat reacties van mensen die het niet onmiddellijk zagen aankomen dat ik zelf een single ging opnemen. Het ligt niet in mijn bedoeling om de zalen in Vlaanderen af te schuimen voor optredens, maar als mijn vriend Mike ergens gevraagd wordt om op te treden zal ik misschien ook wel eens een nummer brengen, of wie weet zit een duet er dan wel in”, lacht Angel. “Ik blijf achter de schermen vooral ook meehelpen om jonge artiesten kansen te geven en mijn ervaringen bij de radio met hen te delen”, besluit de zangeres. (PBM)

Wie info wenst over Angel of Mike kan terecht op info@studiomike.be of de site.