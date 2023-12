Zanger Ronald maakt zaterdag comeback in Winterbar Barski: “Fijn om thuismatch te spelen”

Op zaterdag 16 december treedt charmezanger Ronald Verfaillie op in de winterbar Barski, de bar van zijn zoon Jonas en schoonzoon Thibaut Cloet. Na een pauze van enkele jaren kriebelt het weer volop om de muzikale draad volledig op te pikken.

Ronald Verfaillie is 52 jaar. Hij is een geboren en getogen Ieperling. In het dagelijks leven is Ronald zelfstandig foorkramer. Samen met zoon Jonas is Ronald zaakvoerder van Straatverlichting Verfaillie. Hiermee brengen ze de kerstverlichting en straatbanners aan in Ieper en andere steden en gemeenten. Ronald beter bekend als Wuppe baatte ook tien jaar lang de Ieperse ijspiste uit.

“Ik zing enorm graag, maar niet ten koste van de foorwereld”

In zijn vrije tijd heeft Ronald een grote passie voor muziek. Dat kreeg hij wellicht mee van zijn vader Roland, die accordeonist is. “De eerste podiumervaring was toen ik acht jaar was”, vertelt Ronald. “Ik trad toen op in de Rijksmiddenschool, de school waar ik mijn lager volgde. De trein was vertrokken en doorheen de jaren nam ik in West -en Oost-Vlaanderen deel aan verschillende zangwedstrijden. Ik ging tijdens mijn kindertijd ook optreden in Bellewaerde Park. Uiteindelijk werd ik ontdekt door Roger Danneels, een bekend componist en pianist.”

Mooie dromen

Na verloop van tijd mocht Ronald ook het voorprogramma doen van bekende artiesten. “Denk bijvoorbeeld aan Erik en Sanne bekend van hun hit ‘Veel te mooi’. Met hen bouwde ik een heel goeie vriendschap op, we hebben nog regelmatig contact. Verder mocht ik ook nog het voorprogramma doen van onder meer Luc Steeno en Willy Sommers. Het resulteerde later in een contract met platenmaatschappij D&V. Eerst kwam er een single en in 2015 mijn album ‘Mooie Dromen’. Een toepasselijke titel, want mijn droom om ooit een album te maken ging in vervulling. Dit album telt 16 nummers en kan je nog steeds beluisteren op iTunes en Spotify”, zegt Ronald.

Thuismatch

Zijn zangcarrière bleef verder evolueren. “Op vrijdag waren er soms drie optredens, op zaterdag ook drie. Ik had bijvoorbeeld om 18 uur een optreden in Zillebeke en om 23 uur in Landen. Het waren vaak drukke weekends, maar gelukkig kon ik rekenen op de steun van mijn familie en mijn manager annex schoonbroer Jean-Pierre Pype. Op een gegeven moment zou ik worden klaargestoomd voor Tien om te Zien. Ik kreeg zelfs al mediatraining, maar ik besefte toen dat het allemaal wat te veel werd. Hoe kon ik dit blijven combineren met mijn job? Ik zing enorm graag, maar niet ten koste van mijn andere passie in de foorwereld. Dat bleef en blijft belangrijker dan mijn muziekcarrière. Het was een fantastische periode, waar ik wellicht een boek over kan schrijven met al mijn memoires”, lacht Ronald. “Zo mocht ik eens Willy Sommers vervangen in De Klijte, omdat hij te laat was. Mijn stemtimbre komt in de buurt van die van Christoff. Tijdens een optreden in Oekene dacht zijn ex-manager dat Christoff aan het zingen was, maar het was ik. We kwamen op heel veel locaties. Verkleden deden we tussen de bierbakken, maar ook in chique hotels. Soms mochten we meevliegen met de bekende artiesten in de helikopter. Ik heb er veel vrienden aan overgehouden, zoals Sam Gooris en Sergio. Uiteindelijk ging ik in 2016 uit elkaar met de platenmaatschappij en mocht ik contractueel gezien drie jaar niet optreden.” Zaterdag treedt Ronald op in zijn thuisstad. “Het is wel fijn om een thuismatch te spelen. Ik begin eraan rond 22 uur en er zullen enkele verrassingen komen. Ik zal een medley brengen van Eddy Wally en verder nog enkele nieuwe Nederlandstalige nummers.”

Of dit een eenmalige comeback is, laat Ronald nog in het midden. “Er zijn intussen weer aanvragen binnen voor andere optredens. Misschien kan dit wel een nieuwe start betekenen, maar eerst focus ik me op zaterdag.” Naast muziek en de foorkramen is Ronald bezig met airbrush. “Al mijn foormateriaal airbrush ik zelf. Verder ben ik nog actief in het lokale verenigingsleven als voorzitter van Torrepoort Kerremesse.”