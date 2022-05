Zangduo Cliff en Katrien brengen de meezingsfeer erin: “Liedjes die je meevoeren naar vervlogen tijden”

Waar Cliff Moortgat (35) en Katrien Vandenbroele (39) neerstrijken, krijgen ze steevast de zaal uitgelaten mee. Voor zowel jeugdfeesten als seniorenverenigingen covert het joviaal Zedelgems koppel tijdloze en vooral dansbare meezingers. Met een tweede eigen single op komst, lonkt sinds corona opnieuw het gemiste podium.

Toen hij 6 jaar was, ontlokte Cliff Moortgat de eerste deuntjes uit zijn eerste accordeon. Een natuurtalent uit Hamme, volop gesteund door zijn ouders. Een jarenlange klassieke opleiding legde een stevige basis, maar al vlug voelde hij aan dat variétémuziek zijn liefde was. Een publiek aan het dansen krijgen met de aanstekelijke songs en ambiance van vroegere tijden. Intussen speelt hij zichzelf al 16 jaar in de kijker, waarbij hij hoog eindigde in Belgium’s Got Talent van VTM. Van Oostende tot Houffalize boekte hij vóór corona 260 optredens per jaar. Sinds twee jaar woont hij met Katrien Vandenbroele in de wijk Pierlapont in Zedelgem. Pas gehuwd is het duo ook in het dagelijks leven een koppel. Toen Katrien Cliff terloops naar een optreden vergezelde, sloeg de muzikale vonk ook op haar over. “Enthousiast durfde ik het graag aan de zangstem voor mijn rekening te nemen. Met de nodige stemoefeningen was het voor ons vooral afwachten hoe het publiek zou reageren, maar ik werd vlugger dan gedacht omarmd. Ik heb gelukkig een ruime muzieksmaak, waardoor Cliff en ik ons al gauw konden vinden in het repertoire dat we samen brengen. Engelbert Humperdinck, J’attendrai uit de jaren ‘40, of een ontroerend levenslied van André Hazes… herkenbare liedjes die de mensen meevoeren naar een andere tijd slaan altijd aan.”

Het publiek betekent alles voor een artiest, daar leef je tenslotte voor

Toonvaste waarde

Een eigen lied componeren dat van de lokale radiozenders van Brugge (VBRO) tot de Vlaamse Ardennen bij de luisteraars in de smaak valt, geniet nog meer waardering. Na hun single De Kracht, waarvoor Katrien de tekst schreef en Cliff de muziek uitwerkte, volgt eind mei een tweede zomerse song. Een ruim publiek aanspreken is waar Cliff en Katrien verder in willen groeien. Een toonvaste waarde worden. Traditioneel blijven we graag gezien bij Okra of andere seniorenverenigingen, die door ons hun jonge jaren herbeleven. Maar eender waar mensen openstaan voor livemuziek proberen we hen in te pakken, zoals op stadsfestivals, in jeugdhuizen, dansavonden, en zelfs campings”, geeft Cliff mee. Beiden hebben van nature een vrolijke aard, om op elke plek wel de stemming erin te krijgen. Om het publiek nog meer in de juiste sfeer te krijgen, hebben ze oog voor stijlvolle outfits passend bij de tijd die ze willen oproepen, zoals de swingende rock ’n roll uit de jaren ‘50. En als ten slotte het doek valt, maken ze er een erezaak van om steeds de fans te bedanken. “Het publiek betekent alles voor een artiest, daar leef je tenslotte voor”, besluit Cliff. (HV)

Info en boeking: www.musicuscliff.be en 0476 43 66 70.