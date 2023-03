Zaki en Guinevere Claeys op zondag op Radio Noordzee

Bij Radio Noordzee zijn op zondagavond voortaan afwisselend Zaki en Guinevere Claeys te horen met diepgaande gesprekken met BV’s en bekende Oostendenaars.

Vlaanderens bekendste deejay Zaki hield de voorbije maanden lezingen over ouder worden in de Oostendse ontmoetingscentra. Dat resulteerde ook in een ‘Boomcast’, waarin hij gesprekken voerde met bekende Vlamingen en Oostendenaars. Radio Noordzee zendt die gesprekken tweewekelijks uit op zondagavond om 19 uur. Zo komen aan bod: filosoof Jean-Paul Van Bendeghem (12 maart), ex-voetballer Stefan Tanghe (26/3), Axelle Red (9/4), acteur Kurt Defrancq (23/4), journaliste Ann Peuteman (7/5) en vrijwilligster Ria Vandenvelde (21/5).

Guinevere Claeys presenteert afwisselend tweewekelijks op zondagavond ‘Ostende Bonsoir’, met een knipoog naar Arno, de zee en Oostende. Zo waren eerder al cineast Dominique Deruddere, tv-anker Xavier Taveirne en Kurt Van Eeghem te gast. Op zondag 19 maart om 19 uur praat Claeys met Marc Herremans. De uitzending, in samenwerking met De Grote Post en Toerisme Oostende, is te beluisteren op zondagavond, telkens om 19 uur op 105 FM (aan de kust) en via www.radionoordzee105.be (EFO)