Yves Lampaert supportert voor Alpenroos in De Moezel

Het Blaasorkest Alpenroos trok op weekend naar De Moezel in Duitsland. Deze trip was gepland in 2021 ter gelegenheid van de 60ste verjaardag. Door de pandemie was dat echter niet mogelijk. De muzikanten van Alpenroos verbleven – samen met een aantal meereizende sympathisanten –op hotel in Wintrich, een pittoresk wijndorpje in de Duitse Moezelvallei.

Op vrijdagavond arriveerden ze en één dag later stond een rondrit door deze bekoorlijke wijnstreek op het programma. Er werd halt gehouden in het bekende dorpje Bernkastel, waar de Ingelmunsterse blaaskapel een klein openluchtconcertje verzorgde op het stemmige marktpleintje. Heel wat passanten hielden halt om te blijven luisteren.

De Alpenrozen vonden dat fijn. Onder de aanwezigen was er toch wel een heel bekend persoon, namelijk de Ingelmunsterse wielrenner Yves Lampaert, die toevallig met zijn gezinnetje daar in de streek op reis was. Een optreden van een blaasorkest uit zijn eigen dorp mocht hij toch niet zomaar voorbijlopen. Achteraf nam hij zelfs nog even de tijd om met de muzikanten te praten en te poseren voor een groepsfoto. Sympathiek! In de namiddag musiceerde Alpenroos op het dek van een boot, waarbij de meevarende toeristen een gratis concertje cadeau kregen.

Wijnproeverij

’s Anderendaags stond een wijnproeverij op het programma, waarbij de muzikanten genoten van de verschillende moezelwijnen die hen door de plaatselijke wijnboer werden ingeschonken. Bij de aankomst in het hotel werd nog een miniconcertje gegeven op het terras. Na het middagmaal werden de instrumenten in de bus geladen en zette het Alpenroosgezelschap koers naar de Heimat Ingelmunster. Dat was het einde van een geslaagde en groepsverbindende Moezeluitstap.

(PD)