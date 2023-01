Yvan Guilini na 30 jaar weer live op de planken: “Een geslaagd optreden, maar ook zenuwslopend”

De Brugse klaviervirtuoos Yvan Guilini stond afgelopen zondag voor het eerst sinds dertig jaar weer op een podium: de man achter de wereldhit ‘Winter Memories’ trad in Wenduine op voor een uitverkocht Wielingencentrum. “Hoe het geweest is? Ik heb na afloop een pak cd’s verkocht”, vertelt Guilini tevreden.

Na de grote comeback met Music Forever, zijn eerste nieuwe muzikale worp in jaren, beleefde Yvan Guilini afgelopen zondag zijn terugkeer op het podium. Hij trad samen met zijn vaste compagnon Chris De Brakeleer op voor een vol Wielingencentrum in Wenduine, waar hij zelf een kleine tien jaar heeft gewoond. “Een geslaagd optreden, maar het was tegelijk ook enorm zenuwslopend voor mij. Na al die tijd was ik het echt niet meer gewoon om voor een publiek te staan, en het was ook best wel een getrek en gesleur met mijn zes synthesizers en hammondorgel van 160 kilo. Gelukkig had ik Chris opnieuw aan mijn zijde, mijn beste kameraad en vaste drummer, met wie ik destijds 25 jaar lang op baan ben geweest”, aldus de instrumentalist.

Het is ook via zijn drummer dat hij Marijn Devalck wist te strikken om de liedjes aan elkaar te praten. “Chris werkte al vaak met Marijn samen en hij bleek fan van mijn muziek.” De vorige keer dat Guilini op een podium stond, was 30 jaar geleden. “Oudejaarsavond ‘92, in de toenmalige Holiday Inn in Brugge. Ik had er wel wat schrik voor om na al die jaren weer op te treden, maar ik heb mezelf zondag overtroffen. Ik heb zelfs met het publiek gepraat”, lacht hij blij. De zeventiger kreeg het publiek helemaal op zijn hand toen hij Winter Memories speelde. “Het nummer waarvan iedereen mij kent, maar we hadden het bewust pas helemaal op het einde van de set gestoken. Save the best for last”, grijnst Guilini. In België alleen ging die single in ‘76 meer dan 100.000 keer over de toonbank. Daarna trok de synth wizard zich terug en koos hij voor een plek in de luwte. Specialiseerde zich in afbraakwerken, een job die hij nog altijd met veel branie uitoefent. “Ik deins nergens voor terug: vergeet niet dat ik nog maar 76 ben, hé. Mijn vader is pas op zijn 82ste met pensioen gegaan.”

Ondertussen is Guilini ook verhuisd. Hij woont nu in Ruddervoorde. “In een alleenstaande woning: ik mag zoveel lawaai maken als ik wil”, lacht hij. Want hij werkt graag ‘s nachts aan nieuwe muziek. Of hij niet ook weer wat vaker wil optreden, nu hij de smaak opnieuw te pakken heeft? “Ik heb al enkele aanbiedingen gekregen, maar ik moet het kunnen combineren met mijn werk in de bouw. Het blijft ook wel een aanpassing voor mij: ik ben het gewoon om in het stof te staan, hé. Maar het was zeker wel een fijne ervaring, na al die jaren. Na het optreden heb ik meer dan 40 cd’tjes verkocht”, besluit Yvan Guilini tevreden.