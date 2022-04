Ypriana opnieuw op kruissnelheid met SPELEN! in Torhout

Op 5 en 6 mei brengt Ypriana samen met Wannes Cappelle en Herwig Reynaert ‘SPELEN!’ in CC De Brouckère in Torhout.

Na een concert in oktober met Lady Linn in De Panne en twee verbroederingsconcerten met de Centrumharmonie van Geel tijdens het voorbije Paasweekend, lijkt het erop dat de 102-jarige harmonie opnieuw de dynamiek en de energie gevonden heeft waarmee ze het jubileumjaar 2020 gestart was.

De voorstelling SPELEN! is het vervolg op een eerdere samenwerking tussen Ypriana, Herwig Reynaert en Wannes Cappelle. De aanleiding toen was het boek Olympiërs in Flanders Fields waarin Herwig Reynaert en Bart Vangrysperre de verhalen brachten van olympische atleten die zich plots midden in het oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog bevonden. Een nieuwe publicatie met als titel Olympische (over)winnaars staat nu centraal in dit concert.

Nieuw lied geschreven

Verhalen over de Olympische Spelen in Antwerpen in 1920 worden afgewisseld met liederen van Wannes Cappelle. Speciaal voor dit project schreef Wannes een nieuw lied en componeerde Klaas Coulembier een ouverture voor het harmonieorkest. Ypriana is van plan deze voorstelling een aantal keer te kunnen hernemen in 2023, hopelijk ook in Ieper.

In het najaar maakt Ypriana zich op voor de traditionele drukte, met de herdenking van Wapenstilstand, de concerten van The Great War Remembered – ook met een speciale gastartiest – en natuurlijk het traditionele EIndejaarsconcert, dat al van december 2019 geleden is. (EF)

Tickets voor SPELEN! zijn te verkrijgen bijhttps://www.ccdebrouckere.be/gastvoorstellingen