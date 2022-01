Ypres Blues geeft jong bluestalent kans op podium

Ypres Blues, een voor iedereen toegankelijke club voor liefhebbers van bluesmuziek, startte verleden jaar met een Facebookpagina. Omdat het ledenaantal zo snel steeg, kon het niet lang duren om ook live-optredens te organiseren. “Ik ontdekte de blues in Chicago 20 jaar geleden en dankzij mijn pensioen heb ik nu meer tijd om er ook iets mee te doen”, vertelt Johan Verscheure.

Johan Verscheure (65) is een gepensioneerd productontwerper in de voedingssector. “Een smaakmaker zeggen ze in Nederland”, lacht hij. “Door mijn job reisde ik de wereld rond. Twintig jaar geleden belandde ik zo in Chicago, waar mij gevraagd werd wat ik wou eten. Zo ontdekte ik Buddy Guy Hamburger, een restaurant waar elke avond live blues music werd gebracht. Ik at twaalf dagen hamburgers en ontdekte er de liefde voor deze muziek. Door mijn intensieve job had ik nauwelijks tijd voor muziek, maar mijn pensioen werd de aanleiding om mijn passie voor dit muziekgenre uit te spitten en te delen.”

Vluchtelinge uit Senegal

Zo ontstond maart vorig jaar de Facebookpagina. Al gauw bleek dat er in het Ieperse heel wat interesse was. De teller staat momenteel op 880 leden, die zo kennis maken met songs, legendes en aankondigingen van optredens. “Daarom besloten we om ook live-optredens te organiseren. In Dieter Valentin van zaal ’t Groenhuis, langs de Meenseweg, vonden we een dynamische patron, met wie we onze doelstelling om een aangename sfeer, gemoedelijk, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen, konden delen.”

Reningenaar Geert Bostyn en oud-klasmakker en boegbeeld van de Belgische blues Marino Noppe uit Meulebeke beten vorig jaar de spits af. “In 2022 organiseren we iedere maand een optreden, waarbij we ook de kans geven aan jong talent om, in het voorprogramma, podiumervaring op te doen. Zo kijken we al uit naar de jonge Ieperse singer-songwriter Merel Forrest (21) die Ierse ballades brengt op 11 maart. Via Fedasil kwamen we in contact met Epiphanie. Ze is een 25-jarige vluchtelinge uit Senegal die ook een voorprogramma komt verzorgen met eigen bluesnummers met een Afrikaanse invloed”, somt Johan op.

Tapasplank

Om dat georganiseerd te krijgen, werd een bestuur opgericht. De alom gekende Marc Merveillie steekt er zijn schouders onder. Dirk Delmaere springt bij met raad en daad en Hugo Vandermarliere vervolledigt het bestuur.

“Zolang de maatregelen gelden, zorgen wij in ’t Groenhuis voor voldoende ventilatie en verwelkomen wij het zittend publiek aan tafels op voldoende afstand. De toegang is beperkt tot maximum 120 personen. Op 21 januari om 20 uur ontvangen wij The Rusty Zippers met Ed Desmul en Tom Depoorter. Zij brengen blues en American folks. Voor de lekkerbekken serveren wij tapasplank of de fameuze Buddy Guy Hamburger, waarmee het voor mij allemaal begon”, besluit Johan. (RLa)

Info: op de Facebookpagina van Ypres Blues. Tickets kosten 10 euro en kunnen gekocht worden bij Johan Verschuere op 0473 80 07 34.