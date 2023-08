Youtuber Acid nachtje in de cel omdat hij binnendringt op Tomorrowland: “Ik heb gewoon een leuke video gemaakt!”

Youtuber Acid, aka Nathan Vandergunst uit Blankenberge, heeft een nachtje in de cel doorgebracht nadat hij afgelopen weekend zonder ticket het festivalterrein van Tomorrowland binnendrong. Dat heeft Vandergunst zelf bekend gemaakt in een video. Bij zijn actie zou een bewakingsagent gewond geraakt zijn.

Het is niet de eerste keer dat Nathan Vandergunst een stunt uithaalt om de duizenden volgers van zijn Youtube-kanaal te plezieren. In juni haalde hij nog alle kranten omdat hij de namen van enkele leden van studentenclub Reuzegom bekendmaakte, na het ophefmakende proces over de dood van student Sanda Dia. Uiteindelijk dienden de ouders van één van die leden klacht in, waardoor Vandergunst zich binnenkort voor de rechtbank zal mogen verantwoorden. Hij wordt bijgestaan door de bekende strafpleiter Walter Van Steenbrugge.

Vol schrammen

Afgelopen weekend besloot Vandergunst om naar Tomorrowland te trekken. Zonder ticket. Een gratis ticket als influencer werd hem door grote sponsors als Coca Cola of Red Bull geweigerd, waarop Vandergunst probeerde om het festivalterrein stiekem binnen te glippen. Dat leverde hem heel wat schrammen op, omdat hij door bosjes vol braamstruiken en over nadarhekken klom. Uiteindelijk raakte Acid het terrein binnen, waarop hij trots een foto postte op Twitter. Niet meteen de slimste zet, want op basis van die foto kon de politie hem arresteren.

Over hoe dat gebeurde, bestaat discussie. Volgens Vandergunst zelf werd hij uit het publiek gepikt, terwijl hij na afloop van het festival naar buiten wandelde. Volgens het festival werd hij herkend door een bewakingsagent, die hem wilde tegenhouden. Tijdens de schermutseling die daarop volgde, zou de bewakingsagent gewond geraakt zijn. Wat er ook van zij: Vandergunst belandde, samen met tientallen anderen die hadden geprobeerd het festival binnen te dringen, opgepakt en enkele uren in de cel opgesloten.

Niemand pijn gedaan

In een video op zijn Youtube-kanaal blijft Vandergunst erbij dat hij niets verkeerd gedaan. “Ik heb gewoon een leuke video gemaakt. Ik heb niemand pijn gedaan, niemand in gevaar gebracht. Ik snap dat Tomorrowland boos is en er nog een schep bovenop doet. Ze zouden beter wat meer controles op drugs doen, zodat er minder doden vallen op hun festival”, klinkt het schamper. Over de reden voor zijn stunt is hij alvast eerlijk. “Ik moet gewoon dringend nog wat subs scoren (abonnementen op zijn kanaal, red.) voor de rechtszaak die op 7 september start”, aldus Vandergunst.

Geen vervolging

Gerechtelijke vervolging voor zijn nieuwste stunt hoeft Acid niet meteen te vrezen. Inklimming is op zich niet strafbaar, tenzij dat in een bijzondere plaats gebeurt zoals een haven, of wanneer er ook diefstal mee gemoeid is. Dat is hier niet het geval. Alleen wanneer de bewakingsagent beslist om een klacht in te dienen wegens slagen en verwondingen, kan de actie van Vandergunst nog een gerechtelijk staartje krijgen.