XINK maakt een comeback, met een manager uit Anzegem aan hun zijde

“Het begon toen ik een kleuter was…” Geen millennial die deze woorden kan hoorden zonder nostalgisch terug gekatapulteerd te worden naar de tijd toen Junior Eurosong nog hét gespreksonderwerp was op de speelplaats. Met ‘De Vriendschapsband’ nestelde de muziekgroep X!nk zich in 2003 in de harten en oren van de toenmalige jeugd, en nog steeds wordt de schijf gedraaid in menig fuifzaal. Twintig jaar later beslissen de bandleden om de draad weer op te pikken.

“Zeven maanden geleden had Thibault Christiaensen op Studio Brussel eens laten vallen dat het echt de max zou zijn als X!nk een comeback zou maken. Die avond had ik al een cocktail te veel gedronken en stuurde ik een berichtje naar de vier mannen van X!nk: “als jullie dat doen, dan is het met mij”, zei ik. Nog altijd blij dat ik dat toen heb gedaan”, lacht Simon Lamont (29) uit Anzegem, die al jaren werkzaam is als artiestenmanager bij Gentlemanagement. Hij studeerde samen met oa. Jonas Meukens (zanger van X!nk) aan Hogeschool PXL. (lees verder onder het kader)

Wie is XINK? Jonas Meukens (intussen 33), Niels Meukens (31), Thomas Valkiers (31) en Philip Valkiers vertegenwoordigden in 2003 ons land op de eerste editie van Junior Eurosongfestival in Kopenhagen. Na hun deelname volgden er twee albums, maar in 2009 hield de band het voor bekeken. De eerste drie vonden hun plek in de Belgische muziekindustrie bij projecten als Wonderzeër, Warhola en Double Veterans. Philip is de enige die een ander pad volgde, hij staat in voor de veiligheid van de nucleaire site in België. “Hij had al meer dan 10 jaar geen basgitaar meer aangeraakt, maar die schade heeft hij de afgelopen maanden dubbel en dik ingehaald”, aldus Simon.

“Daarna zijn we met vijf een pintje gaan drinken en beginnen nadenken over hoe die comeback er eventueel uit zou kunnen zien. Na zeven maanden keihard werken kunnen we het eindelijk verkondigen: XINK komt terug in een nieuw jasje, met een uitroepingsteken minder en enkele hoofdletters meer”, klink het enthousiast.

“De millennials zullen sowieso afkomen voor de nostalgie, hopelijk kunnen we de jongere generatie overtuigen met nieuwe muziek”

Op 27 februari zal de band optreden in de rockzaal van Ancienne Belgique, een must voor de groep. Maandag 24 oktober om 10 uur start de ticketverkoop. XINK zal hun oude hits oprakelen, al dan niet wat gemoderniseerd, en brengt ook nieuwe muziek. De reacties zijn momenteel uitsluitend positief, maar Simon hoopt uiteraard ook op een volle zaal in februari: “Ik denk dat we alleszins kunnen teren op de nostalgievibe van de jonge dertigers, de generatie waarvan ‘De Vriendschapsband’ de soundtrack van hun jeugd was. Met de nieuwe muziek trachten we de Gen Z’s te overtuigen. Sowieso blijven alle bandleden actief in hun soloprojecten, na de show zal de evaluatie volgen en een eventuele puzzel voor de toekomst gelegd worden. We zien het alleszins volledig zitten!