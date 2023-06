XINK bereidt festivalzomer in CC De Schakel in Waregem voor: “De Mainstage van Rock Werchter, daar droomden we als kind al van”

Eind vorige week sloegen de mannen van XINK hun tenten op in cultuurcentrum De Schakel in Waregem. Jonas, Niels, Philip en Thomas werkten zich samen met hun crew twee dagen lang in het zweet om de festivalshow op punt te stellen. De komende weken staan ze onder meer op Rock Werchter en Pukkelpop, vrijdagavond gaven ze een try-out in de Schakelbox. “We mogen niet vergeten genieten.”

Op 15 november 2003 vindt de allereerste editie van het Junior Eurovisiesongfestival plaats. De vier jonge knapen van X!nk wonnen de Belgische voorronde en spelen in Kopenhagen de pannen van het dak met hun hit De vriendschapsband. Ze eindigen op een verdienstelijke zesde plaats. Twee decennia later zijn de voormalige Eurosong for Kids-sterren stevig rockende dertigers, die het Vlaamse muzieklandschap in rep en roer zetten met hun reünie.

Try-outconcert

Na vier uitverkochte shows in de AB bestijgen de broers Jonas en Niels Meukens en de broers Thomas en Philip Valkiers de komende maanden diverse festivalpodia.

Om de set te finetunen nam het viertal afgelopen week hun intrek in de Schakelbox. Na twee dagen repeteren gaven de Kempenzonen vrijdagavond een try-outconcert. Niet alleen de hittegolf deed het zweet van het publiek parelen.

Festivalversies

“We hebben de voorbije dagen heel wat aangepast aan onze nummers, en er festivalversies van gemaakt”, vertelt zanger Jonas. “Het optreden bracht dus wel wat stress met zich mee. Maar de sfeer was fantastisch, we kregen echt een goed publiek voor ons.”

“We zijn nu ongeveer een jaar opnieuw samen aan het spelen”, pikt gitarist Thomas in. “Maar de klik was er meteen. Het klonk juist. Al was het bijzonder om als dertigjarige mannen nummers te spelen die we op ons twaalf jaar hebben geschreven.”

“Een volwassen set met XINK brengen, daar gingen we naar op zoek”, weet Niels, die ook drumt bij School is Cool en Warhola. “Onze pa zei dat iedereen naar de AB kwam door De vriendschapsband, maar de reactie op nieuwe nummers zoals Misschien is echt straf.”

Dat de band meer is dan hun jeugdige hit bevestigt bassist Philip. “Die positieve commentaar is een beloning voor ons harde werk en geeft veel vertrouwen. Al blijft De vriendschapsband ook erg plezant om te spelen, sfeer verzekerd.”

Main Stage

Op zaterdag 1 juli opent XINK de Main Stage van Rock Werchter. “Dat brengt natuurlijk extra stress met zich mee, maar we mogen ook niet vergeten te genieten”, klinkt het.

“Uiteindelijk is het een show als een ander, al kunnen we niet ontkennen hoe zot het is om daar te mogen staan. De Main Stage, daar droomden we als kind al van. Ooit wil ik op dat podium staan, dachten we toen allemaal.”

De vier zijn deze zomer ook te zien op Popmasters, Moen Feest, Het Applauws, Zeverrock, het Rijversfestival, Rock Op Het Plein, Hestival, Pukkelpop en de Lokerse Feesten. Volgend jaar stellen ze hun nieuwe album voor in de Lotto Arena.