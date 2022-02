Wouter Denys is net niet ‘De strafste stem onder de douche’

Bij Qmusic bereikte de wedstrijd ‘De strafste stem onder de douche’ deze week zijn hoogtepunt. Er bleven nog vijf kandidaten over, onder wie Moorselenaar Wouter Denys (19). In de ultieme finale donderdagochtend moest hij helaas het onderspit delven.

“Mijn deelname is begonnen als grap. Ik zong altijd al en als je deelnam, kon je een badkamer winnen. Waarom niet, dus?”, dacht ik. “Om mee te mogen doen, moest je een video insturen, opgenomen in de douche. Ja, een droge”, lacht Wouter die grafische en digitale media studeert in Gent. “Ik koos voor Stand by Me, van Ben E. King. Dat is een beetje mijn geliefde genre. Ik hou van muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ik werd opgebeld en de volgende opdracht was zingen aan de telefoon. We moesten Dansen zingen van Clouseau, al een stuk verder uit mijn comfortzone.”

Daarna ging het richting Medialaan in Vilvoorde. “We moesten een battle zingen waarbij de luisteraars beslisten wie doorging. Ik moest het opnemen tegen twee dames, maar met Creep van Radiohead kon ik de luisteraars blijkbaar overtuigen. Donderdag was er dan de finale tussen 6 en 9 uur ‘s morgens. Maar helaas was de badkamer niet voor mij.”

Het zingen begon al vroeg, in het kinderkoor Doremi van koorleidster Daisy. “Ik herinner me ook nog het drumstel en de piano die ik van de Sint kreeg, waarop ik heel veel speelde. Later volgde de schoolband, met covers van rock-nummers. Ik leerde gitaar en piano spelen en haalde al de blind auditions van The Voice (VTM).”

Muzikale droom

“Muziek is mijn passie”, vertelt Wouter. “Ik start nu met de artiestennaam Leon O’dile, een combinatie van de namen van mijn overgrootvaders. We hebben een band Rushmore en schrijven zelf nummers. Elke zondagavond spelen we. Het is vooral het plezier dat primeert, maar ik zou er graag mijn beroep van maken, al besef ik dat dit niet evident zal zijn.”

De familie steunt hem alvast in zijn muzikale droom. Vader Lorenz, vroeger actief bij Radio Albatros, opa Carlos, in zijn jonge jaren drummer en oma Magda zouden zeker op de eerste rij staan in het Sportpaleis. “Dat is een zotte droom, maar ik had ook nooit gedacht om op het podium van The Voice te staan.”