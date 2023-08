Wolfman Jack en de Louie Louie Band op Parkconcerten in Gits

Op vrijdagen 18 en 25 augustus gaan naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de Gitse parkconcerten door in het park aan sporthal Ogierlande.

“In 1998 organiseerden we voor het eerst parkconcerten in Gits. Vragende partij was in eerste instantie het Davidsfonds en dus staken we de koppen bij elkaar om de eerste editie op poten te zetten. Het jaar daarop ging het initiatief niet door omwille van bouwwerken aan de sporthal. In 2000 zijn we herstart en daarna zijn de parkconcerten jaarlijks kunnen doorgaan, behalve tijdens de twee coronajaren. De bedoeling van de parkconcerten is doorheen die jaren telkens dezelfde gebleven: Gitsenaars na het verlof terug samenbrengen in een aangename sfeer”, aldus de organisatie.

“De opbrengst van die twee avonden wordt terug geïnvesteerd in Gitse activiteiten”, klinkt het bij de organisatoren. De vijf huidige bestuursleden Wouter Vierstraete, José Ghesquiere, Sven Cousse, Pepijn Decancq en Dennis Marvellie programmeren per avond twee muzikanten. “We werken telkens met een voorprogramma waarbij nieuw jong talent aan bod kan komen en zo de kans krijgt om op een podium te treden. Daarna start het hoofdprogramma om 21 uur. Dit jaar kozen we voor de Louie Louie Band en Wolfman Jack, twee topgroepen die in de voorbije tien jaar al opgetreden hebben op de Gitse parkconcerten. Ambiance is gegarandeerd. We mikken op een park vol Gitsenaars maar uiteraard is iedereen welkom. De toegang is gratis.” (EVG)