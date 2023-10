Witte Paard pakt voor het eerst uit met winterrevue: “Perfecte remedie tegen de winterblues”

Nadat Het Witte Paard in Blankenberge afgelopen zomer voor het eerst drie producties programmeerde, maakt het zich nu ook op voor een drukke winter: voor het eerst in haar geschiedenis pakt de bekende revuetempel uit met een heuse winterrevue onder de noemer ‘Winter Wonderland’. “De perfecte remedie tegen een winterdip”, klinkt het.

‘Winter Wonderland’ wordt een wervelende show vol glitter en glamour, humor, muziek en dans. Revuelegende Jacky Lafon krijgt als gastvrouw het gezelschap van Maarten Cox (die de voorbije maanden al mocht schitteren in de zomershow ‘It’s My Life’, red.), MNM-presentatrice Anke Goergen, Lissa Lewis (afgelopen zomer genomineerd voor Zomerhit) en Jan Wuytens, een van de beste tenorstemmen van het land. Natuurlijk kunnen ook de Vegas Showgirls niet ontbreken, dit keer in een winters jasje.

Wereld vol verwondering

De nieuwe winterrevue wordt een mix van nostalgische en hedendaagse muziek, indrukwekkende internationale acts en de nodige portie humor. “Ontvlucht de kortste dagen van het jaar en reis met ons mee naar Winter Wonderland, een fabelachtige wereld vol verwondering”, klinkt het bij Het Witte Paard.

WP The Dinnershow wordt dit najaar voor de tweede keer verlengd wegens succes. Maarten Cox, Anke Goergen, Omri Alpha, een internationale act en de Vegas Showgirls staan opnieuw garant voor een kleine vier uur topentertainment. Op 24 december en 31 december zijn er aangepaste edities gepland. Het Witte Paard kondigde tot slot ook nog aan in het voorjaar van ‘24 een gloednieuwe WP The Dinnershow-productie te lanceren.