Winterconcert Neos samen met Het Kleinkunst Kollektief

Neos Staden-Westrozebeke-Oostnieuwkerke organiseert op zondag 10 december in gemeenschapscentrum Het SWOK een winterconcert met Het Kleinkunst Kollektief.

“We hebben in ons achtjarig bestaan al een aantal kerstconcerten georganiseerd”, vertelt Neos-voorzitter Jean-Pierre Deraeve. “Zo waren Gospelkoor Sonore uit Lendelede, het koperkwintet The Art of Brass, het Koninklijk Sint-Jozefskoor uit Roeselare, het koor Laudato Si met dansschool Indigo uit Roeselare en Arnold Sercu, Bart Verhelle en Bart Cafmeyer al eens bij ons te gast. Dit keer koos Neos Groot-Staden voor een winterconcert met Het Kleinkunst Kollektief.” Het Kollektief brengt een brede waaier aan liedjes, van kleinkunst tot kerst. “We leerden hen kennen tijdens de twee edities van Neos Folkt in Dranouter. Het Kleinkunst Kollektief werd opgericht door de broers Johannes en Joachim Wannyn. Zij kregen de passie voor muziek, in het bijzonder kleinkunst, met de paplepel mee.”

Troubadours

“De broers stonden al op jonge leeftijd samen op de planken en speelden in diverse bezettingen op Belgische en buitenlandse podia. Eind 2010 besloten ze hun door de jaren opgebouwde repertoire te bundelen in een volwaardige voorstelling. Samen met accordeonist Jurgen Stroobant en contrabassist Quinten De Vlaeminck vormden ze Het Kleinkunst Kollektief, waarmee ze als hedendaagse troubadours langs de Vlaamse concertzalen, festivals, volksfeesten en kroegen reizen. Het Kleinkunst Kollektief brengt de mooiste parels uit vijftig jaar kleinkunst in akoestische versie. Een mooie afwisseling van luisterliedjes en meezingers die altijd wel ergens bekend in het oor klinken. Op het programma staan onder meer Boudewijn De Groot, Wim Decraene, Urbanus, Wigbert, Jan De Wilde en Bobbejaan Schoepen.” (BCH)

Zondag 10 december om 15 uur plaats in het SWOK in de Ooststraat 4a. Kaarten kosten 20 euro aan de deur en 15 euro in voorverkoop. Meer info: nicole_dhondt@yahoo.com.