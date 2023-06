Wingense zanger Dylan Tetaert waagt op 15 juni zijn kans tijdens Schlager-talentenjacht in Middelkerke

Op zaterdag 15 juli vindt het Schlagerfestival Zomereditie plaats in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Voorafgaand vindt er een Schlager-talentenjacht plaats, waarbij zeven finalisten hun kans wagen. Zanger Dylan Tetaert (29) uit Wingene werd genomineerd en op donderdag 15 juni staat hij live op het podium.

“Tijdens mijn dagelijkse werkloopbaan, ben ik zelfstandig stukadoor”, vertelt Dylan. “Naast het vele werken is mijn allergrootste hobby de micro in de hand nemen en zingen. Aan de leeftijd van 15 jaar, ontdekte ik voor het eerst mijn interesse in muziek. Ik zong in een vriendengroepje en koos voor Engelstalige rocknummers.”

“Al vlug werd duidelijk dat ik over een zangtalent beschikte en een tweetal jaar later, koos ik ervoor om Nederlandstalige nummers te zingen. Ik leerde heel veel bij, deed aan zelfstudie en kon het zingen niet meer los laten. De eerste grote stap die ik zette was mijn deelname aan een zangwedstrijd in Stene. Ik zong toen een nummer Malle Babbe van Rob de Nijs en dit gaf mij een kick. Het applaus dat ik toen van het publiek kreeg was zalig. Ik wilde verder op het podium staan en mensen doen stralen.”

Live op het grote podium

Dylan las op de Facebookpagina Schlagerfestival Zomereditie Middelkerke dat de organisatie op zoek was naar nieuw Schlagertalent. “Kandidaten die wilden deelnemen kregen de opdracht om een auditietape in te sturen. Ik zong het nummer ‘Als de morgen is gekomen’ van mijn favoriete Nederlandse zanger Jan Smit. Een interne deliberatie resulteerde een finale deelnemerslijst van zeven kandidaten die elk op zich een gooi doen naar de ultieme hoofdprijs.”

“De prijs is schitterend en brengt een plekje met zich tussen de grote Schlagerartiesten op het podium tijdens het Schlagerfestival Zomereditie op zaterdag 15 juli. Toen ik de melding kreeg dat ik bij de finalisten hoorde, was ik heel verbaast maar ook heel gelukkig.”

Op donderdag 15 juni, exact een maand voor het evenement, krijgt de organisatie de finalisten voor het eerst live aan het werk te zien wanneer ze één voor één hun nummer zullen brengen. “Op 15 juni zing ik opnieuw een nummer van Jan Smit, Leef nu het kan.”

“Ik kijk ontzettend uit om op het podium te staan en ik ben heel benieuwd naar de andere finalisten en welk een nummer ze zullen brengen. Ik weet zeker dat het allemaal goede kandidaten zullen zijn, maar er kan maar één iemand winnen. Ervaringsdeskundigen zullen beslissen wie uiteindelijk de winnaar wordt.”