Wim Soutaer, Sylver en Margriet Hermans op Lions-BAD-festival voor mensen met beperking in Roeselare

De dertiende editie van het Lions BAD Festival is op donderdag 4 mei te gast in Expo Roeselare. Het festival is een initiatief van Dranouter vzw en bouwde in De Panne sinds 2009 een stevige reputatie op. “Door te kiezen voor een nieuwe locatie in het hart van West-Vlaanderen, hopen we de kaap van 2.500 bezoekers te overschrijden”, vertellen initiatiefnemers Jeroen Verdonck en Sofie Pauwels.

In 2009 vierde het dagcentrum De Pelgrim van De Lovie vzw de dertigste verjaardag en wilde dat vieren met een nieuw initiatief. Dranouter vzw werd aangetrokken als partner en er werd een samenwerking op poten gezet met Festival aan Zee in De Panne. “De tenten en accommodatie van dat festival stonden daar als het ware kant-en-klaar op ons te wachten en in 2010 gingen we bescheiden van start”, vertelt Jeroen Verdonck. Het festival kreeg de naam Lions BAD genaamd naar de sponsorende serviceclub en BAD verwijst ludiek naar ‘bad’ als in ‘aan zee’.”

“Een festival creëren gericht op mensen met een beperking, hun begeleiders, vrienden en familie, dat was het opzet. We noemen het graag een belevingsfestival want er zijn niet alleen muzikale optredens. De bezoekers, bij de laatste editie net voor corona waren er dat 2.500, kunnen ook terecht in de workshopboulevard. Op een dertigtal stands kunnen ze zich uitleven in snoezelhoeken, theatershows, knuffel- en knutselstands en andere verwennerijen of zich uitleven in het aanbod g-sporten. Dat doen we in samenwerking met West-Vlaamse hogescholen en middelbare scholen die hun studenten uitsturen naar ons festival. Een leerrijke stage voor allen die een studierichting in de zorg volgen.”

Centraler

“De verhuizing van De Panne naar Roeselare voor de dertiende editie is een bewuste keuze. Onze doelgroep is niet de meest mobiele en De Panne ligt echt wel in de uithoek van de provincie en is vaak voor hen moeilijk bereikbaar. Roeselare ligt zeer centraal en in de Expohallen kunnen we het hele gebeuren overdekt organiseren. We kregen heel wat enthousiaste medewerking van het Roeselaarse stadsbestuur. In de hoofdhal komt het podium en de workshopboulevard. We gebruiken ook de cafetaria als rust- en prikkelarme ruimte. Alles wordt in goede banen geleid door een vierhonderdtal vrijwilligers.”

“Een festival zonder muziek kan natuurlijk niet en dit keer hebben we Margriet Hermans als headliner op onze affiche staan. Ook Wim Soutaer is van de partij. Pauline van de Regi-Academie en Sylver zullen zorgen voor heel wat dansbare beats. Verder brengt Broes folkmuziek en verwelkomen we zoals in het verleden weer de Il Sogno Band, de muziekgroep van De Lovie , waarin een achttal mensen met een beperking meespelen. Zij zorgen voor feestmuziek en ambiance met het betere Vlaamse lied. Een topper wordt zeker ook dj Jack, dat is Down-the-Road Jamie”, besluit Jeroen Verdonck.

Lions BAD Festival, een evenement van Dranouter vzw met steun van Lions Club International, stad Roeselare en Dagcentrum De Pelgrim, strijkt neer in Roeselare Expo op Schiervelde op donderdag 4 mei. De deuren gaan open om 10 uur en het festival eindigt om 21 uur. Tickets en praktische info op www.lionsbadfestival.be. (Bart Crabbe)