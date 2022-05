William (16) en David (54) vormen een muzikaal duo

Ondanks een leeftijdsverschil van 38 jaar, vonden William Arnone en David Scholts een gezamenlijke uitlaatklep in de muziek. Hun nieuwe single ‘Zoveel’ betekent het startschot van een intergenerationele bromance. “We kunnen zóveel van elkaar leren.”

William en David, respectievelijk 16 en 54, vormen op het eerste gezicht een niet-alledaags duo. “We kenden elkaar via mijn zoon Tom en we wisten van elkaar dat we allebei met muziek bezig zijn. Dus dachten we: waarom proberen we niet eens samen een nummertje te schrijven?” steekt David van wal.

Dat lukte zo goed dat het er uiteindelijk vier geworden zijn, de cover van Bill Withers’ ‘Ain’t No Sunshine’ niet meegerekend. “‘Zoveel’ is de voorbode van een EP’tje”, zegt William. “David had een melodie en daar hebben we samen een tekst op geschreven. ‘Zoveel’ gaat over hoe we als kind dezelfde dromen hadden en het daardoor, ondanks dat grote leeftijdsverschil, heel goed met elkaar kunnen vinden. Dit nummer brengt ons dichterbij, zing ik in het lied.”

“Het is een lied over intergenerationele ontmoetingen”, vult David aan. “Er is vandaag nog altijd een generatiekloof, jong en oud kunnen nog veel van elkaar leren. Al kom ik zelf uit een tijd waarin kinderen helemaal níks te zeggen hadden. Wij zijn zo’n beetje opgegroeid in de schaduw van onze ouders.”

Ment TV

David speelt al sinds zijn veertiende gitaar en bracht muziek uit onder de naam David Skot, William deed eerder mee aan The Voice Kids en bracht in 2020 zijn eerste single ‘Power Of Seduction’ uit.

“De timing zat toen echter niet mee: door corona kon ik nergens gaan optreden. Maar Sean Dhondt heeft me wel laten weten dat hij het nummer goed vond”, vertelt hij trots. ‘Zoveel’ werd intussen ook opgepikt door Ment TV.

“We kwamen zopas nieuw binnen in De Vlaamse 40”, glimlacht William. De videoclip bij het nummer werd deels opgenomen in zijn oude school. “Dat de tijd vliegt, vind ik op mijn leeftijd ook al: die zorgeloze jaren in De Zeeboon komen nooit meer terug. Jezelf niet verliezen in pietluttigheden is dus de boodschap.”

Onderwerpen voor jong en oud

“We zingen over onderwerpen waar we allebei over kunnen meespreken”, vult David aan. “‘De Tijd’ zou bijvoorbeeld ook over de pandemie kunnen gaan, die op jongeren een grote invloed had. De klok stond toen stil en er was niets wat ze konden doen.”

David en William vonden elkaar als ‘aangespoelden’ in De Haan: David is afkomstig uit het Leuvense, William groeide op in Hasselt. “Onze stemmen gaan goed samen, en, minstens even belangrijk: de ideeën komen van twee kanten”, klinkt het.

Het nummer van David & William is te beluisteren op YouTube en via de Facebookpagina van het duo.

(WK)