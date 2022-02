Willem Vermandere viert verjaardag met optreden in Deerlijk

Het optreden moest twee keer uitgesteld worden maar de derde keer was ook voor Willem Vermandere de goede keer. Eén dag na zijn 82ste verjaardag was de kleinkunstenaar, zanger, gitarist, basklarinettist, schrijver, dichter, beeldhouwer en schilder voor een exclusief optreden te gast in Uzien.

Een initiatief van Ic Dien in samenwerking met voetbalclub Deerlijk Sport. De West-Vlaamse artiest liet de evenementenhal Uzien vollopen. Hij bracht tijdens zijn optreden een bloemlezing van zijn hits waarin behalve alledaagse dingen ook zijn Westhoek en de verschrikkingen van de Grote Oorlog aan bod kwamen.

Het werd een door het publiek fel gesmaakte afwisseling van luchtige en doodernstige, droevige en levenslustige liedjes en muziek, doorspekt met zijn typische spitse ‘vertellementen’.

