Willem Vermandere treedt voor de 10de keer op in de Sint-Walburgakerk

Traditiegetrouw organiseert de Veurnse Sint-Vincentiusvereniging (SVV) het jaarlijkse Winterconcert van Willem Vermandere in de Sint-Walburgakerk. De opbrengst van de kaartenverkoop gaat naar de werking van de vereniging, die initiatieven in eigen regio steunt met focus op kinder- en jeugdproblematieken.

“Voor de 10de keer treedt Willem Vermandere op ten voordele van Sint-Vincentius Veurne”, legt SVV-voorzitter Paul Declerck uit. “Dit is al jaren een hoogtepunt in de agenda van onze vereniging. Het is niet alleen een belangrijke sponsoractiviteit, maar ook een ontmoeting tussen sympathisanten en mensen die de kwetsbare jeugd in en rond Veurne een warm hart toedragen. Meer dan 150 jaar zet Sint-Vincentius Veurne zich in voor problemen in onze streek. Door jaarlijkse bijdragen van onze sponsors hebben we dit jaar zo’n 10.000 euro steun kunnen investeren in projecten die in de lijn liggen van onze doelen, namelijk hulp bij kinder- en jeugdproblemen”, vertelt Declerck.

Projecten

“Er zijn fietsen voorzien voor de OKAN-klassen in het secundair onderwijs in Veurne en Nieuwpoort. Het fietsproject met GO! Atheneum Calmeyn De Panne loopt verder voor de leerlingen van de secundaire klassen. Daarnaast zorgden we dat de opvang van GO! Basisschool Veurne kleine fietsen kreeg, samen met de fietsbieb. In totaal stellen wij een 50-tal fietsen ter beschikking voor deze projecten. In Nieuwpoort steunen we Elora vzw bij de aankoop van aangepaste toestellen in de nieuw aangelegde tuin, ideaal voor kinderen met diverse leer- en andere problemen. We steunen ook het nieuwe project ‘Goed GeRegeld’, waarbij meisjes geholpen worden met een hygiënekit. Bij de opstart van de scholen hebben we sportmateriaal voorzien, met onder meer 37 paar sportschoenen, 40 sportshorts en zwemkledij voor jongens en meisjes die het thuis minder breed hebben.”

De vereniging hoopt opnieuw op de steun van gulle sponsors en mensen die hun projecten steunen door kaarten te kopen voor het Kerstconcert van Willem Vermandere. Toegangskaarten kosten 20 euro. Te koop bij Visit Veurne tel. 058 33 55 31 of veurne@sint-vincentiusveurne.be.

Het Kerstconcert vindt plaats op 17 december in de Sint-Walburgakerk, Sint-Walburgastraat 13, Veurne. Deuren 19.30 uur, aanvang 20 uur.