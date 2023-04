Wijkprikkels 2023 met Bobby Setter in Oostende: over leven en muziek van Fats Domino

Donderdag zat het auditorium van het VTI vol met muziekfans ter gelegenheid van Wijk Prikkels 2 in het Westerkwartier in Oostende. Muziekgroep de Melody Makers presenteerde een muzikale documentaire over het leven en de muziek van Fats Domino. Dat gebeurde in aanwezigheid van de filmmaker en ex-orkestleider Bobby Setter, die sedert 1974 bevriend was met Fats, samen met hem optrad en meermaals op bezoek ging bij hem in New Orleans.

In de film ‘My Friend Fats’ hoor je uiteraard de vele grote hits van Antoine ‘Fats’ Domino. Je ziet ook hoe Bobby Setter in New Orleans een exemplaar overhandigt van zijn CD met zeventien nummers aan zijn idool Fats Domino. Bobby was ook in 2005 op bezoek in New Orleans, precies drie weken voor orkaan Katrina de wijk en het huis van Fats helemaal verwoestte. Toen werd gevreesd dat Fats verdronken was. Gelukkig werd hij tijdig gered door vrienden. Eén jaar na Katrina, trok Bobby weer naar New Orleans om Fats te bezoeken en samen muzikale herinneringen op te halen. In 2017 overleed Fats en Bobby Setter was in New Orleans getuige van de vreugdevolle, muzikale parade, de dag van de begrafenis van zijn idool en grote vriend, Fats Domino.

Bobby Setter is er, met zijn film ‘My Friend Fats’, in geslaagd de muziek van Fats te mixen met hun persoonlijke ontmoetingen, voor en na storm Katrina. Het resultaat is ruim twee uur lief en leed en vooral muziek om intens van te genieten.