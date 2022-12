Wie moet op het podium tijdens de Parkconcerten?

Van 5 tot 30 december kan het grote publiek stemmen welke artiesten ze aan het werk willen zien tijdens de Parkconcerten in de zomer van 2023. De dienst Cultuur toetst de voorstellen af aan de haalbaarheid en maakt dan een selectie.

De Parkconcerten vinden elk jaar in de maanden juli en augustus plaats in het Burggraaf Frimoutpark. De toegang tot deze concerten is steeds gratis. Nog tot 30 december is het mogelijk om een artiest te nomineren die je graag op de Parkconcerten aan het werk zou zien.

“Dat kunnen zowel lokale bands zijn als topartiesten. Om te nomineren ga je naar het stemplatform op de site van de stad. De dienst Cultuur toetst de voorstellen af aan de haalbaarheid (onder meer uitkoopsom, gewenste techniek) en maakt een selectie van de artiesten. Vanaf 16 januari tot 15 februari kunnen alle inwoners van Poperinge stemmen op hun favoriete artiest in de selectie. Op basis van de rangschikking gaat de dienst aan de slag om het programma van de Parkconcerten samen te stellen”, zegt Cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V).

Account

Om te stemmen via de site moet je wel eerst een account aanmaken, via de knop ‘Registreren’. Van 16 januari tot 15 februari 2023 vindt vervolgens de stemronde plaats. Alle inwoners krijgen de kans om te stemmen op hun favoriete artiest in de selectie. Op basis van deze rangschikking gaat de dienst Cultuur aan de slag om het programma van de Parkconcerten 2023 samen te stellen. (AHP)